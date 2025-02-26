Названа лучшая кофейня в мире

Опубликованы данные нового рейтинга лучших кофеен планеты, сообщает CNN. Первое место заняла кофейня Toby’s Estate Coffee Roasters из австралийского города Сидней, в топ-10 списка лишь три заведения из Европы. В сотне лучших российских кофеен нет.

Рейтинг составил портал The World’s 100 Best Coffee Shops, среди критериев оценки были качество самого кофе, продуктов питания и кондитерских изделий, атмосфера в заведении, уровень обслуживания и применение инновационных подходов в работе.

Например, в победившей кофейне есть бар, где кофе готовят при покупателях, и цех, в котором ежедневно обжаривают свежие зерна. Для финальной оценки составители списка учитывали не только мнение экспертов, но и проводили открытое голосование в интернете.

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CNN отмечает, что австралийские города традиционно считаются кофейными столицами, а Мельбурн и Сидней соперничают друг с другом за первое место в подобных рейтингах. Австралийцам удается поддерживать этот статус после Второй мировой войны, когда в страну прибыло большое количество итальянских эмигрантов, которые привезли с собой кофемашины и распространили рецепты приготовления напитка.

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Генеральный менеджер Toby’s Estate Coffee Roasters Джоди Лесли отметила, что после публикации рейтинга в кофейне резко возросло количество посетителей — большинство хочет проверить качество обслуживания и попробовать лучший кофе. Команда заведения пообещала сделать 27 февраля днем бесплатного кофе, чтобы отпраздновать победу вместе с гостями.

Ранее ученые выяснили, что утренний кофе полезен для здоровья — его прием в это время суток позволяет снизить риск любых заболеваний на 16%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% за 10-летний период. Прием же кофе в обед или вечером может нарушать естественные процессы в организме.