EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названа лучшая кофейня в мире

12:23 26.02.2025

Опубликованы данные нового рейтинга лучших кофеен планеты, сообщает CNN. Первое место заняла кофейня Toby’s Estate Coffee Roasters из австралийского города Сидней, в топ-10 списка лишь три заведения из Европы. В сотне лучших российских кофеен нет.

Рейтинг составил портал The World’s 100 Best Coffee Shops, среди критериев оценки были качество самого кофе, продуктов питания и кондитерских изделий, атмосфера в заведении, уровень обслуживания и применение инновационных подходов в работе.

Например, в победившей кофейне есть бар, где кофе готовят при покупателях, и цех, в котором ежедневно обжаривают свежие зерна. Для финальной оценки составители списка учитывали не только мнение экспертов, но и проводили открытое голосование в интернете.

Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Многие не поняли мой выбор, но я наконец нашла свое дело
Общество12 минут чтения

CNN отмечает, что австралийские города традиционно считаются кофейными столицами, а Мельбурн и Сидней соперничают друг с другом за первое место в подобных рейтингах. Австралийцам удается поддерживать этот статус после Второй мировой войны, когда в страну прибыло большое количество итальянских эмигрантов, которые привезли с собой кофемашины и распространили рецепты приготовления напитка.

Ученые нашли новую причину глобального потепления
Ученые нашли новую причину глобального потепления
Недостаток облаков на небе нагревает планету
Мир7 минут чтения

Генеральный менеджер Toby’s Estate Coffee Roasters Джоди Лесли отметила, что после публикации рейтинга в кофейне резко возросло количество посетителей — большинство хочет проверить качество обслуживания и попробовать лучший кофе. Команда заведения пообещала сделать 27 февраля днем бесплатного кофе, чтобы отпраздновать победу вместе с гостями.

Ранее ученые выяснили, что утренний кофе полезен для здоровья — его прием в это время суток позволяет снизить риск любых заболеваний на 16%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 31% за 10-летний период. Прием же кофе в обед или вечером может нарушать естественные процессы в организме.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования