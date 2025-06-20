Создан дрон размером с комара

Сотрудники одного из оборонных университетов в Китае создали мини-дрона, размеры которого сравнимы с комаром. Его планируют использовать при проведении секретных военных операций, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Разработчики считают, что такой дрон практически невозможно заметить, поэтому он идеально подойдет для разведки, для управления им достаточно небольшого портативного устройства. Известно также о прототипе дрона, которым можно управлять со смартфона.

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Журналисты отмечают, что дрон не только соответствует размерам насекомого, но и имитирует внешний вид этих животных — крылья, похожие на листья, а также тонкие «ножки». SCMP сообщает, что производство таких дронов является сложным процессом — в очень небольшом пространстве разработчикам нужно уместить датчики, устройства питания, схемы управления и другие элементы.

Дроны небольшого размера используются солдатами для разведки местности вокруг себя, отмечается в тексте материала. В 2021 году о разработке таких устройств заявляли и ВВС США, однако, как сообщает SCMP, в дальнейшем американские военные более не публиковали информации о своем прогрессе в этом направлении.

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Ранее американские журналисты сообщали, что производители из Китая помогают российской армии догнать Украину в производстве беспилотников, поставляя оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления и навигацию.

Поставщики, по данным источников журналистов, используют подставные компании, меняют названия и предпринимают другие меры для того, чтобы избежать санкций и экспортного контроля. При этом официальный Пекин продолжает отрицать поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия в Россию, а украинские претензии называет «беспочвенными обвинениями и политическими манипуляциями».