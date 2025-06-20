EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Создан дрон размером с комара

2 минуты чтения 16:56

Сотрудники одного из оборонных университетов в Китае создали мини-дрона, размеры которого сравнимы с комаром. Его планируют использовать при проведении секретных военных операций, сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV. 

Разработчики считают, что такой дрон практически невозможно заметить, поэтому он идеально подойдет для разведки, для управления им достаточно небольшого портативного устройства. Известно также о прототипе дрона, которым можно управлять со смартфона.

Архитектор операции «Паутина»
Архитектор операции «Паутина»
Кто такой Василий Малюк — глава СБУ, взорвавший аэродромы в тылу России
Политика9 минут чтения

Журналисты отмечают, что дрон не только соответствует размерам насекомого, но и имитирует внешний вид этих животных — крылья, похожие на листья, а также тонкие «ножки». SCMP сообщает, что производство таких дронов является сложным процессом — в очень небольшом пространстве разработчикам нужно уместить датчики, устройства питания, схемы управления и другие элементы.

Дроны небольшого размера используются солдатами для разведки местности вокруг себя, отмечается в тексте материала. В 2021 году о разработке таких устройств заявляли и ВВС США, однако, как сообщает SCMP, в дальнейшем американские военные более не публиковали информации о своем прогрессе в этом направлении.

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

Ранее американские журналисты сообщали, что производители из Китая помогают российской армии догнать Украину в производстве беспилотников, поставляя оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления и навигацию. 

Поставщики, по данным источников журналистов, используют подставные компании, меняют названия и предпринимают другие меры для того, чтобы избежать санкций и экспортного контроля. При этом официальный Пекин продолжает отрицать поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия в Россию, а украинские претензии называет «беспочвенными обвинениями и политическими манипуляциями».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Интернет и мемы
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
17:00
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
Мир
Безбилетник притворялся бортпроводником и незаконно летал по США
За шесть лет он более 100 раз попал на самолет и обманул четыре авиакомпании
13:01
Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54 19 июня
Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01 19 июня
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования