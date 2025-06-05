Китай помог России догнать Украину в производстве беспилотников

Россия догнала Украину в производстве беспилотников благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления и навигацию. Они используют подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность», — заявил изданию официальный представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров. По его словам, Китай соблюдает наложенные Западом ограничения «только формально».

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Как напоминает издание, ранее Пекин неоднократно отрицал поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия в Россию, а украинские протесты по этому поводу называл «беспочвенными обвинениями и политическими манипуляциями». Тем не менее Александров утверждает, что именно Китай является критически важным поставщиком в Россию компонентов как для тактических дронов, так и для беспилотников дальнего радиуса действия.

Politico отмечает, что лидерство в области производства и боевого применения беспилотников позволило Украине выдержать натиск российских войск в самые трудные моменты, в том числе связанные с недостатком военной помощи от западных союзников. Так, по словам заместителя главы Офиса украинского президента Павла Палисы, в текущем году 80% процентов ущерба живой силе и технике российской армии было нанесено с помощью беспилотников.

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По данным издания, вплоть до 2024 года Украина лидировала по количеству производимых беспилотников. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2025 году ситуация изменилась. Так он сообщил, что Украина ежедневно производит 100 беспилотников дальнего радиуса действия, а в России этот показатель уже составляет 300. При этом Москва планирует в дальнейшем нарастить производство до 500 дронов в день. В свою очередь, Александров отметил, что российским производителям удалось удвоить количество произведенных беспилотников дальнего радиуса действия — с 15 тысяч в 2024 году до 30 тысяч в текущем.