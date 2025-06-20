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Интернет и мемы

Цифровые аватары получат юридическую защиту наравне с людьми в Южной Корее

2 минуты чтения 13:26

В Южной Корее цифровые аватары получат юридическую защиту наравне с людьми. Основанием для этого стало прецедентное решение местного суда, сообщает South China Morning Post. 

Речь идет о судебном процессе о клевете в отношении участников виртуальной k-pop группы Plave. Она состоит из пяти человек, которые в публичном пространстве представлены лишь виртуальными аватарами в стиле аниме, созданными по реальным образам ее участников и анимированные с помощью технологии захвата движения.

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Согласно решению суда, клевета и оскорбления в адрес виртуальных аватаров равносильны таковым в отношении их реальных прототипов. «Учитывая, что в эпоху современной метавселенной аватар — это не просто виртуальное изображение, а средство самовыражения, идентичности и социальной коммуникации, клевета на аватара может представлять собой посягательство на честь реального пользователя», — говорится в постановлении, которое вынес суд. В нем также указано, что ответчик должен возместить ущерб каждому из пяти исполнителей.

Как отмечает издание, этот судебный вердикт стал началом широкой общественной дискуссии в стране о том, как с точки зрения закона должно оцениваться посягательство на виртуальные аватары реальных людей. «Это создает прецедент, когда клевета на аватар может рассматриваться как клевета на исполнителя», — сказал Но Хён-бо, директор юридического отдела Vlast — компании, занимающейся продвижением Plave.

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В 2024 году американская корпорация Meta запустила новую функцию для создания цифровых копий пользователей в разработанной ей метавселенной. В то же время британская газета The Guardian опубликовала статью, автор которой — Лора Бэйтс — описала собственный опыт пребывания в этом виртуальном мире. На его основании она обвинила разработчиков метавселенной в мизогинии и неспособности защитить женщин и девочек от домогательств и сексуализированного насилия в виртуальном мире.

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