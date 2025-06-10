Метавселенную Цукерберга обвинили в мизогинии

Разрабатываемую компанией Марка Цукерберга Meta метавселенную обвинили в мизогинии и неспособности защитить женщин и девушек от сексуализированного насилия. Британская газета The Guardian опубликовала статью, автор которой — Лора Бэйтс — описала собственный опыт пребывания в этом виртуальном мире.

По ее словам, не прошло и двух часов пребывания в метавселенной, как она стала свидетелем акта сексуализированного насилия. Бэйтс обратилась к предполагаемой жертве и та все подтвердила, сказав: «Он подошел ко мне и схватил меня за задницу». Она также сообщила журналистке, что подобное случается постоянно.

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После этого Бэйтс оставила вопрос «на тебя нападали в метавселенной?» на виртуальной доске объявлений и получила множество утвердительных ответов. Автор статьи пишет, что пока она сама находилась в виртуальном мире, созданном Meta, она постоянно наблюдала сексуализированные домогательства и сталкивалась с нежелательными комментариями. По ее словам, один пользователь крикнул: «Я таскаю свои яйца по всему лицу твоей матери», а другие позволяли себе высказывания о мастурбации и групповом сексе.

«При этом я не видела никакой реакции на это, ни со стороны модераторов, ни от других пользователей», — посетовала Бэйтс. При этом, по ее словам, в метавселенной объектом непрошеного внимания незнакомых мужчин часто становятся не только женщины, но и маленькие девочки.

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Автор статьи также привела данные исследования Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH), согласно которым пользователи метавселенной подвергались домогательствам и оскорблениям каждые семь минут. К подобным авторы исследования отнесли графический сексуальный контент, издевательства, оскорбления, груминг и угрозы насилия.