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Мир

Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

2 минуты чтения 11:18

Десятый по счету испытательный запуск закончился неудачей для Starship — незадолго до вывода на орбиту корабль взорвался, сообщила SpaceX в соцсети X.

Мощный взрыв запечатлели камеры во время прямой трансляции испытаний. Как объяснили в SpaceX, причиной стала некая «серьезная аномалия».

«В среду, 18 июня, примерно в 23:00, прототип Starship, готовившийся к десятому испытательному полету, столкнулся с серьезной аномалией во время нахождения на испытательном космодроме Starbase. На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась зона безопасности, и весь персонал находится в безопасности и на связи», — говорится в сообщении компании в соцсети X.

Там также подчеркивается, что жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает. В то же время в SpaceX попросили «воздержаться от попыток приблизиться к месту происшествия, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности».

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Девятый запуск для прототипа Starship тоже был неудачным. По информации CBS News, обе ступени корабля тогда были потеряны еще до того, как смогли совершить контролируемое снижение для приводнения.

Восьмой испытательный полет также, как и десятый, завершился взрывом, но он произошел уже после отделения Starship от ракеты–носителя. В январе, во время седьмого запуска, связь с кораблем была потеряна примерно через восемь с половиной минут после старта — и снова тесты завершились взрывом.

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