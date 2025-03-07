Starship взорвался во время испытательного запуска

Восьмой испытательный полет космического корабля Starship, сконструированного компанией миллиардера Илона Маска SpaceX, закончился неудачей. Корабль потерял управление после отделения от ракеты-носителя. Трансляция запуска велась на официальном сайте SpaceX.

Там подтвердили, что запуск закончился «быстрым внеплановым демонтажом» корабля. Так ракетостроители называют взрыв ракеты или космического аппарата.

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Как сообщается, Starship успешно отделился от ракеты-носителя Super Heavy на высоте примерно 150 километров. Однако спустя девять с половиной минут полета космический корабль взорвался. Перед взрывом у него отключились несколько двигателей, а сам он начал хаотично вращаться.

В SpaceX позже рассказали, что космический корабль потерял контроль, а затем взорвался из-за «энергетического события» в его кормовой части. Взрыв произошел над Карибским бассейном, а падение обломков космического корабля можно было наблюдать из некоторых районов Флориды.

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Нынешние неудачные испытания Starship стали уже вторыми подряд. Так, предыдущий взрыв Starship произошел во время седьмого испытательного пуска 17 января. Связь с кораблем тогда была потеряна примерно через восемь с половиной минут после старта. Комментируя неудачные испытания, Илон Маск тогда сообщил, что причиной взрыва стала утечка кислорода или топлива.

Позже в SpaceX заявили, что на Starship нового поколения установят обновленные системы вентиляции, чтобы предотвратить возможный пожар.