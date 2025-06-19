Изменение климата способно поменять вкус джин-тоника

Вкус джин-тоника может поменяться из-за воздействия климатических изменений, которые влияют на химический состав одного из его основных ингредиентов, ягоды можжевельника. Об этом со ссылкой на результаты исследования британских ученых сообщает The Guardian.

Журналисты отмечают, что можжевеловые ягоды являются ключевым компонентом, который придает вкус джину. Изменение погодных условий влияет на химические соединения в ягодах — количество летучих соединений может сократиться примерно на 12% по сравнению с показателями засушливого года.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей Общество 7 минут чтения

Исследователи отмечают, что ягоды, как и вино, имеют свой собственный терруар — совокупность природных условий, влияющих на качество продукта и зависящих от региона происхождения. Ученые провели исследование дистиллятов, полученных из ягод из различных регионов Европы, среди которых оказались Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия, Косово и Италия. Также анализировались образцы, выращенные на одной территории, но в разные годы.

Я живу на шотландском острове Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится Общество 7 минут чтения

Одним из результатов исследования стал вывод о том, что вкусовые качества ягод оказались связаны с количеством осадков, выпадавших в год выращивания. Более влажная погода привода к необходимости продолжительной сушки образцов, что изменяло химический состав конечных веществ. Их количество по сравнению с засушливым годом могло сокращаться на 12%.

Ранее ученые-экологи заявили о том, что на выполнение задачи по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию миру осталось около трех лет при сохранении нынешних уровней выбросов углекислого газа в атмосферу. Они отметили, что последствия изменения климата уже можно наблюдать в различных государствах мира. В качестве примера поговорившие с исследователями журналисты привели экстремальную жару в Европе, а также быстрое повышение уровня мирового океана.