EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Изменение климата способно поменять вкус джин-тоника

2 минуты чтения 18:03 | Обновлено: 18:04

Вкус джин-тоника может поменяться из-за воздействия климатических изменений, которые влияют на химический состав одного из его основных ингредиентов, ягоды можжевельника. Об этом со ссылкой на результаты исследования британских ученых сообщает The Guardian.

Журналисты отмечают, что можжевеловые ягоды являются ключевым компонентом, который придает вкус джину. Изменение погодных условий влияет на химические соединения в ягодах — количество летучих соединений может сократиться примерно на 12% по сравнению с показателями засушливого года.

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
Общество7 минут чтения

Исследователи отмечают, что ягоды, как и вино, имеют свой собственный терруар — совокупность природных условий, влияющих на качество продукта и зависящих от региона происхождения. Ученые провели исследование дистиллятов, полученных из ягод из различных регионов Европы, среди которых оказались Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Сербия, Косово и Италия. Также анализировались образцы, выращенные на одной территории, но в разные годы.

Я живу на шотландском острове
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
Общество7 минут чтения

Одним из результатов исследования стал вывод о том, что вкусовые качества ягод оказались связаны с количеством осадков, выпадавших в год выращивания. Более влажная погода привода к необходимости продолжительной сушки образцов, что изменяло химический состав конечных веществ. Их количество по сравнению с засушливым годом могло сокращаться на 12%.

Ранее ученые-экологи заявили о том, что на выполнение задачи по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию миру осталось около трех лет при сохранении нынешних уровней выбросов углекислого газа в атмосферу. Они отметили, что последствия изменения климата уже можно наблюдать в различных государствах мира. В качестве примера поговорившие с исследователями журналисты привели экстремальную жару в Европе, а также быстрое повышение уровня мирового океана.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Z-каналы в кризисе
Политика
Z-каналы в кризисе
Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше?
00:01 20 июня
«Он не педофил ни в коем случае»
Общество
«Он не педофил ни в коем случае»
СМИ обвинили Дерипаску в «покупке девственности» у несовершеннолетних 
16:54
Я живу на шотландском острове
Общество
Я живу на шотландском острове
Это край света: сюда можно добраться только на пароме. Но мне все нравится
00:01
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00 18 июня
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01 18 июня
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования