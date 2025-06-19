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Мир

Экологи заявили об истекающем времени на борьбу с глобальным потеплением

2 минуты чтения 16:41 | Обновлено: 16:55

На выполнение задачи по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию осталось около трех лет при сохранении нынешних уровней выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на заявления 60 ведущих мировых климатологов. 

Издание напоминает, что в 2016 году почти 200 стран подписали Парижское соглашение по климату, в котором декларировали намерение ограничить рост глобальной температуры на планете полуторами градусами по сравнению с показателями конца 1800-х годов.

Предполагается, что выполнение этой задачи позволит избежать некоторых самых серьезных последствий изменения климата на планете. Тем не менее, как пишет Би-би-си, государства по всему миру продолжают сжигать рекордные объемы угля, нефти и газа, а также вырубать леса, играющие критическую роль в переработке углекислого газа.

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Издание напоминает, что последствия изменения климата можно было наблюдать в последние годы. В качестве примера журналисты приводят экстремальную жару в Великобритании летом 2022 года, когда температура поднималась до 40 градусов, а также быстрое повышение уровня мирового океана, уже создавшее угрозу для прибрежных поселений по всему миру. 

«Все движется в неправильном направлении. Мы наблюдаем беспрецедентные изменения, а также наблюдаем ускорение нагрева Земли и повышения уровня моря». — заявил директор Центра Пристли по изучению будущего климата при Университете Лидса профессор Пирс Форстер. При этом он добавил, что эти изменения «предсказывались уже давно» и связал их «с очень высоким уровнем выбросов».

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В прошлом году впервые в истории наблюдений средняя мировая температура была более чем на 1,5 градуса выше показателей конца 1800-х годов. Би-би-си подчеркивает, что это пока не является нарушением Парижского соглашения, поскольку дополнительный импульс рекордная жара 2024 года получила из-за естественных погодных условий.

Темп глобального потепления в настоящее время составляет около 0,27 градуса за десятилетие — и это уже быстрее, чем когда-либо прежде, подчеркивает издание. Если выбросы парниковых газов сохранятся на текущем высоком уровне, то по этому показателю планета достигнет символической отметки потепления в 1,5 градуса примерно к 2030 году.

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