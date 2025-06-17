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Мир

Продававший Мэттью Перри кетамин и назвавший его «придурком» врач признал вину в деле о гибели актера

2 минуты чтения 14:41

Врач, фигурирующий в деле о гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, признал вину в продаже своему пациенту кетамина вне рамок медицинских предписаний. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, пишет The Times.

Речь идет о Сальвадоре Пласенсия — это тот самый врач, который, по данным СМИ, писал своему коллеге о Мэттью Перри: «Мне интересно, как много готов платить этот придурок». Согласно обвинению, Пласенсия за два месяца (сентябрь–октябрь 2023) продал Перри как минимум 20 пятимиллилитровых флаконов кетамина и кетаминовые пластинки за 4500 долларов. При этом сам он практически не делал инъекций актеру, а просто передавал флаконы с веществом, предварительно научив ассистента Перри Ивамаса делать уколы.

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После этого, по версии прокуратуры, Перри отказался от услуг посредников и вышел на уличных торговцев наркотиками. В день смерти он получил несколько инъекций препарата от своего помощника. 

Сальвадор Пласенсия стал уже четвертым фигурантом дела, согласившимся на сделку со следствием. Ранее свою вину признали еще один врач актера Марк Чавес, его личный помощник Кеннет Ивамас и наркодилер и знакомый Перри Эрик Флеминг. Единственным фигурантом, не давшим признательных показаний, остается  Джасвин Сангха, которую прокуратура называет «королевой кетамина». Согласно обвинению, она передавала наркотик Флемингу, который, в свою очередь, доставлял его Ивамасу.

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Согласно показаниям Эрика Флеминга, Ивамасу было продано порядка 50 флаконов кетамина, при этом половина из них — за четыре дня до смерти Мэттью Перри. Актер был найден мертвым у себя дома в джакузи 28 октября 2023 года. Причиной смерти стала передозировка кетамином.

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