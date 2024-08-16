Врачи решили заработать на актере из «Друзей» и довели его до смерти

Врачи зарабатывали на зависимости актера Мэттью Перри от кетамина, продавая препарат по цене в десятки раз дороже номинальной. Это заставило звезду телесериала «Друзья» обратиться к уличным наркодилерам, — что его и убило, рассказало информагентство Associated Press.

Ведущий дело о смерти актера прокурор Мартин Эстрада сообщил AP, что обвинения предъявлены пяти людям. Трое из них, наркодилер и двое врачей, были задержаны 15 августа.

Врачи пользовались слабостью Перри ради заработка, зная, что «поступают неправильно», заявил прокурор. Актер, по словам Эстрады, обратился к двум этим людям после того, как его постоянные лечащие медики отказались давать пациенту кетамин в больших количествах. Задержанных врачей зовут Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес. Только один, Чавес согласился признать себя виновным «в заговоре с целью распространения кетамина», уточнил прокурор.

Перри был готов многократно переплачивать врачам-посредникам за дозу, поскольку находился в отчаянии, рассказала сотрудница Управления по борьбе с наркотиками Энн Милгрэм. Однажды он отдал две тысячи долларов за пузырек кетамина, который обошелся посреднику всего в 12 долларов.

Следившая за делом корреспондент CNN Элизабет Вагмайстер рассказывала, как один из двух задержанных врачей писал другому про Перри: «Мне интересно, как много готов платить этот придурок».

В итоге актер отказался от услуг этих посредников и через своего помощника Кеннета Ивамаса вышел на уличных торговцев наркотиками, установила прокуратура. Один из врачей научил Ивамаса делать инъекции, несмотря на отсутствие у того должной медицинской квалификации, сказал Эстрада.

По словам прокурора, личный помощник Перри покупал кетамин у некоего Эрика Флеминга, который признал факт продажи 50 флаконов. Половина была передана Ивамасу за четыре дня до смерти актера. 28 октября прошлого года помощник нашел своего работодателя лицом вниз в гидромассажной ванне. Вызванные медики констатировали смерть от «острого воздействия кетамина».

Согласно позиции прокуратуры, в день смерти Перри получил несколько инъекций препарата от своего помощника. По словам Эстрады, Ивамас признал обвинения. Задержанного наркодилера зовут Джасвин Сангха, ее прокуратура называет «королевой кетамина». Сангха, по словам Эстрады, продавала препарат Флемингу, который в свою очередь передавал флаконы личному помощнику звезды телесериала «Друзья».

Перри несколько лет боролся с кетаминовой зависимостью. В декабре, после публикации результатов вскрытия тела актера, в США развернулась дискуссия о целесообразности лечения этим препаратом депрессивного состояния и тревожности. Американские медики имеют право прописывать кетамин для лечения психических расстройств. Государственное агентство FDA в 2019 году официально одобрило S-кетамин в виде назального спрея как препарата от резистентной к антидепрессантам депрессии.

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