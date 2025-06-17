Американский министр рассказал о звонке астронавту на Луне

Министр армии США (должность в структуре министерства обороны) Дэниел Дрисколл рассказал о своем недавнем разговоре с находящимся на Луне астронавтом, который также является солдатом. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Fox News Clips.

Во время разговора с чиновником интервьюер поинтересовался, готовы ли США к отражению атаки, подобной украинской операции «Паутина», во время которой спецслужбы Украины организовали доставку беспилотников к российским военным базам вдалеке от линии фронта. Дрисколл заверил его, что армия США делает «удивительные вещи», и привел в качестве примера неназванного солдата, который якобы прямо сейчас находится на Луне.

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Дрисколл утверждает, что разговаривал с астронавтом 10 июня, он не привел каких-либо подробностей о его миссии на Луне. США официально не объявляли о запусках космических аппаратов с человеком, которые успешно прилунились в эти даты или в предыдущие месяцы, Пентагон и Белый дом не комментировали высказывание министра. РБК отмечает, что лунная программа NASA была заморожена в 1972 году, о ее возобновлении агентство также не сообщало.

Британский таблоид Daily Mail предполагает, что Дрисколл мог перепутать Луну с международной космической станцией (МКС), поскольку недавно разговаривал с полковником армии США и астронавтом Энн Макклейн, которая в настоящий момент находится на МКС. Однако слова министра уже вызвали споры в социальных сетях.

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Ранее американские СМИ рассказали о том, что сотрудники Пентагона сознательно распространяли теории заговора про изучение НЛО в «Зоне 51» в конце 1980-х, чтобы отвлечь внимание общественности от разработки предназначенных для противостояния с СССР истребителей-невидимок. Они опасались, что «невероятный» вид самолетов мог привести к распространению информации о проекте, поэтому решили, что американцам стоит внушить мысль о внеземном происхождении «странных» объектов.