СМИ: Пентагон распространял теории заговора про инопланетян

Сотрудники Пентагона сознательно распространяли теории заговора об изучении НЛО на военном объекте, известном под кодовым названием «Зона 51», чтобы отвлечь внимание общественности от разработки предназначенных для противостояния с СССР истребителей-невидимок. Об этом со ссылкой на результаты собственного расследования сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты утверждают, что во время расследования правдивости теорий заговора о возможных засекреченных правительственных программах по исследованию НЛО сотрудники Пентагона наткнулись на информацию о том, что одно из «доказательств» существования летающих тарелок сфабриковали их коллеги в 1980-е годы.

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В тексте статьи отмечается, что неназванный полковник ВВС в 1980-е годы посетил бар в штате Невада недалеко от «Зоны 51» и передал его владельцу фотографии похожих на летающие тарелки объектов. Эти фотографии в дальнейшем стали одним из оснований для появления теории заговора о том, что сотрудники «Зоны 51» изучают инопланетные технологии.

На самом деле, как отмечают журналисты, на этом объекте разрабатывались новые истребители, а руководство базы переживало, что местные жители могут случайно увидеть их испытательные полеты. Самолет, как считали военные, мог показаться им «невероятным», что потенциально могло привести к распространению информации о проекте. Поэтому власти решили, что жителям Невады стоит внушить мысль, что странный объект вообще не является земной технологией.

The Wall Street Journal также сообщает, что опубликованный в 2024 году доклад министерства обороны содержит положения о необоснованности ранее выдвинутых в адрес правительства обвинений о сокрытии от общественности информации об НЛО. Также сотрудники Пентагона распространяли сфабрикованные документы, чтобы сохранить секреты своих военных технологий и системы пуска ядерных ракет. Спецслужбы, как отмечают журналисты, занимались этим еще с 1950-х годов.

На данный момент журналисты не смогли определить, были ли эти случаи централизованной политикой Пентагона по дезинформации населения или решения принимали руководители на местах. Выяснить это мешает непрозрачное устройство самого Пентагона и нежелание военных делиться своими секретами с общественностью.