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Интернет и мемы

СМИ: Пентагон распространял теории заговора про инопланетян

2 минуты чтения 17:13

Сотрудники Пентагона сознательно распространяли теории заговора об изучении НЛО на военном объекте, известном под кодовым названием «Зона 51», чтобы отвлечь внимание общественности от разработки предназначенных для противостояния с СССР истребителей-невидимок. Об этом со ссылкой на результаты собственного расследования сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты утверждают, что во время расследования правдивости теорий заговора о возможных засекреченных правительственных программах по исследованию НЛО сотрудники Пентагона наткнулись на информацию о том, что одно из «доказательств» существования летающих тарелок сфабриковали их коллеги в 1980-е годы.

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В тексте статьи отмечается, что неназванный полковник ВВС в 1980-е годы посетил бар в штате Невада недалеко от «Зоны 51» и передал его владельцу фотографии похожих на летающие тарелки объектов. Эти фотографии в дальнейшем стали одним из оснований для появления теории заговора о том, что сотрудники «Зоны 51» изучают инопланетные технологии.

На самом деле, как отмечают журналисты, на этом объекте разрабатывались новые истребители, а руководство базы переживало, что местные жители могут случайно увидеть их испытательные полеты. Самолет, как считали военные, мог показаться им «невероятным», что потенциально могло привести к распространению информации о проекте. Поэтому власти решили, что жителям Невады стоит внушить мысль, что странный объект вообще не является земной технологией.

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The Wall Street Journal также сообщает, что опубликованный в 2024 году доклад министерства обороны содержит положения о необоснованности ранее выдвинутых в адрес правительства обвинений о сокрытии от общественности информации об НЛО. Также сотрудники Пентагона распространяли сфабрикованные документы, чтобы сохранить секреты своих военных технологий и системы пуска ядерных ракет. Спецслужбы, как отмечают журналисты, занимались этим еще с 1950-х годов.

На данный момент журналисты не смогли определить, были ли эти случаи централизованной политикой Пентагона по дезинформации населения или решения принимали руководители на местах. Выяснить это мешает непрозрачное устройство самого Пентагона и нежелание военных делиться своими секретами с общественностью.

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