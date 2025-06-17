Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики, который он якобы сделал 11 июня. Скриншот Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Из опубликованного скриншота следует, что для тестирования использовалась моча. В анализах не обнаружено следов кетамина, амфетамина, барбитурата, кокаина, метадона, каннабиса, фентанила и других наркотических и сильнодействующих веществ. Маска подозревали в активном употреблении наркотиков — предприниматель не предоставил исходного документа с результатами анализов, который позволил бы оценить подлинность отчета. Ранее он не упоминал о том, что сдал такой тест.

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Ранее американские СМИ опубликовали материал о том, что Маск якобы испытывает проблемы со здоровьем из-за активного употребления экстази, псилоцибиновых грибов и кетамина. Источники журналистов утверждали, что предприниматель резко увеличил потребление наркотических и сильнодействующих препаратов во время избирательной кампании Дональда Трампа в 2024 году. Он, как отмечалось в тексте, путешествовал с целой коробкой препаратов, в которой их было около 20 штук.

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При этом журналисты отмечали, что у них нет достоверной информации о том, продолжил ли Маск употреблять эти вещества во время исполнения обязанностей специального государственного служащего в департаменте повышения государственной эффективности (DOGE) после возвращения Трампа в Белый дом. Отец Маска рассказывал, что у его сына развилось посттравматическое стрессовое расстройство из-за напряженных условий работы в команде Трампа.

Сам Маск публично опровергал употребление наркотиков после выхода этих материалов. Президент Трамп заявлял, что его не беспокоят сведения о возможном употреблении Маском таких веществ и называл проделанную им работу отличной.