СМИ узнали о полученной Маском во время работы в Белом доме психологической травме

Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск, недавно покинувший пост главы Департамента госэффективности США, страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое стало результатом напряженной работы в Белом доме. Об этом отец бизнесмена Эррол Маск рассказал британскому таблоиду Daily Mail. По его словам, одним из последствий полученной миллиардером психологической травмы стала его ссора с президентом США Дональдом Трампом.
«Пять месяцев непрерывного стресса, непрерывного, непрерывного стресса, стресса, стресса. А потом, в конце концов, остались только он и Трамп. Они до сих пор не знают, что с этим делать, поэтому воюют друг с другом, пока не смогут прийти в нормальное состояние», — сказал Маск-старший.
Он также заявил, что его сын совершил ошибку, пойдя на конфликт с Трампом, поскольку «устал и напряжен». Ранее Маск-старший назвал перепалку его сына с Трампом «мелочью», но заявлял, что в их споре победит президент США.
5 июня Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку в принадлежащих им соцсетях Truth Social и Xl. В ходе ссоры президент США написал, что Маск «выдохся» и «сошел с ума», а также пригрозил разорвать контракты компаний бизнесмена с американским правительством, чтобы сэкономить «миллиарды и миллиарды» долларов.
В свою очередь, Маск заявил, что без него Трамп не победил бы на президентских выборах в 2024 году, а также обвинил его в связях с погибшим в заключении американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми и сэксуализированной эксплуатации несовершеннолетних.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это психическое расстройство, вызванное тяжелыми травмирующими событиями. Так, от ПТСР часто страдают ветераны боевых действий и жертвы насилия.