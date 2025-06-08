Как правильно пить

Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья

Для тех, кто не планирует полностью отказываться от алкоголя, но хочет снизить риски для здоровья, «Холод» собрал рекомендации ученых. Почему водка лучше рома, но хуже водки с энергетиком, в каких случаях стоит выбирать крепкие напитки вместо пива и зачем отказываться от алкогольных коктейлей — в нашем материале.

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В состав алкогольных напитков входит этанол (этиловый спирт). Он влияет на психику, может нанести вред организму и вызывает зависимость. Этанол, который используют в большинстве спиртных напитков, получают при брожении сахаров — например, из фруктов или злаков.

Алкоголь относят к канцерогенам первой группы — в этот же список входят табак и радиация. Он может повреждать молекулы ДНК и вызывать изменения, которые приводят к раку. Этанол повышает риск развития как минимум семи видов рака — в том числе рака кишечника и груди.

Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск возникновения тревожности, депрессии, болезней сердца и печени, а также нарушений памяти. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, «чрезмерным» количеством считаются выпитые за один раз примерно 1,4 литра пива (крепостью 5%) для женщин и 1,8 литра — для мужчин.

2,6 миллиона человек умерли от алкоголя в 2019 году

В России рекомендуют не выпивать больше 200 миллилитров вина в день для женщин и не более 400 миллилитров вина — для мужчин. В США утверждены приблизительно такие же дозировки.

Впрочем, как показывают исследования, не существует «безопасного» лимита алкоголя, который можно употреблять ежедневно. Даже небольшое количество этанола может повлиять на развитие рака.

«Неважно, сколько вы выпьете: риск для здоровья возникает с первым же глотком алкоголя. И чем больше вы пьете, тем хуже это для здоровья», — заявила региональный советник по алкоголю и наркотикам в Европейском региональном бюро ВОЗ Карина Феррейра-Борхес.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году во всем мире от алкоголя умерли 2,6 миллиона человек, из которых два миллиона — мужчины.

Коктейли хуже пива

Один из способов снизить вред от алкоголя — выбирать менее крепкие напитки. На этикетках бутылок производители указывают процентную долю алкоголя (ABV): один сорт пива может содержать 4% этанола, а другой — 8%. Менее крепкий вариант даст меньшую нагрузку на организм.

Важно также учитывать количество выпитого. К примеру, в одной бутылке пива (350 миллилитров), бокале вина (150 миллилитров) или рюмке водки (45 миллилитров) стандартной крепости содержится примерно одинаковое количество спирта. Однако если выбор — выпить литр пива или 100 граммов водки, по содержанию этанола водка окажется менее вредной.

Фото: Unsplash

Эксперты также не советуют пить коктейли: обычно их делают из нескольких видов алкоголя, газированных напитков и соков, поэтому в них сложнее определить долю спирта. Лучше выбрать бокал вина или пива, считает преподаватель медицинского факультета Тулейнского университета Брайан Тинг. Кроме того, в коктейлях обычно много сахара, который способствует развитию ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Не стоит пить алкоголь с кофеином — например, водку с энергетиком — такое сочетание притупляет чувство опьянения, поэтому человек может выпить больше, чем собирался. В 2010 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало, что добавлять кофеин в алкоголь небезопасно, и запретило продавать такие напитки в стране.

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Светлые или прозрачные крепкие напитки считаются менее вредными, чем темные. В темных — например, бурбоне, роме или бренди — больше конгенеров (эти вещества образуются вместе с этанолом и влияют на вкус, аромат и цвет напитка). Они могут усиливать похмелье, считает профессор Центра исследований алкоголя и наркозависимости в Университете Брауна Дамарис Розенов. Однако есть исключения: некоторые сорта прозрачной текилы могут также содержать большое количество конгенеров.

Бокал красного вина

Раньше считалось, что бокал красного вина в день может пойти на пользу здоровью. Виноград, из которого делают вино, содержит антиоксидантные полифенолы — ресвератрол, антоцианы и катехины. Они могут снижать риск сердечных заболеваний, защищать мозг и нервные клетки и препятствовать образованию тромбов.

Некоторые ученые в конце XX века — в том числе французский исследователь Серж Рено — предполагали, что красное вино может повышать уровень «хорошего» холестерина и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но другие специалисты сомневались в этих выводах. По их мнению, дело могло быть не в вине, а в образе жизни участников исследований. Например, у них мог быть меньше риск заболеваний сердца, если они лучше питались, больше двигались и у них был доступ к медицине.

В 2022 году группа ученых Гарвардского университета доказала, что алкоголь — включая красное вино — не улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а, напротив, повышает риск возникновения проблем с сердцем. По словам кардиолога из клиники Кливленда Лесли Чо, не существует научных данных, подтверждающих связь между антиоксидантами из красного вина и улучшением здоровья. Поэтому нет оснований полагать, что вино вредит меньше, чем другие виды алкоголя.

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Органические вина считаются чуть менее вредными. «В этих винах гораздо меньше добавок, поэтому печени не придется так усердно работать», — считает диетолог Меган Кобер.

Ученые продолжают говорить, что лучший способ снизить риски для здоровья — отказаться от алкоголя. Особенно это касается беременных женщин, несовершеннолетних, людей с зависимостями или тех, кто принимает лекарства.

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