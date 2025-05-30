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Мир

СМИ: у Маска начались проблемы со здоровьем из-за зависимости от грибов и экстази

2 минуты чтения 19:28 30 мая | Обновлено: 19:38 30 мая

Из-за вовлеченности в президентскую кампанию Дональда Трампа предприниматель и миллиардер Илон Маск начал активно употреблять наркотики и рецептурные препараты, из-за чего у него появились проблемы со здоровьем. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает The New York Times.

Журналисты отмечают, что Маск начал принимать экстази и псилоцибиновые грибы, а также кетамин, который в США официально рекомендован только для использования при проведении медицинских процедур в качестве анестетика. Во время кампании Трампа он путешествовал с целой коробкой препаратов, в которой их было около 20 штук. Из-за активного приема кетамина у него, как утверждают источники, начались проблемы с мочевым пузырем.

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Маск, как отмечено в материале, ранее подтверждал использование некоторых сильнодействующих веществ, в том числе и кетамина. Однако он заявлял, что употребление проходит в рамках назначенного плана лечения. «Если вы употребляете слишком много кетамина, вы не сможете по-настоящему работать, а у меня много работы», — говорил предприниматель в интервью журналисту Дону Лемону после вопроса об употреблении сильнодействующих веществ.

The New York Times утверждает, что на самом деле Маск употребляет кетамин ежедневно, смешивая его с другими веществами. Источники рассказали журналистам, что на частных встречах видели, как Маск употребляет и экстази, а также псилоцибиновые грибы.

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В тексте отмечается, что на данный момент не известно, употреблял ли Маск наркотические и сильнодействующие вещества во время исполнения обязанностей специального государственного служащего в департаменте повышения государственной эффективности (DOGE) после возвращения Трампа в Белый дом.

Однако, как сообщают журналисты, некоторые из его бывших друзей и коллег выразили публичные опасения из-за действий и высказываний Маска после того, как он начал вести активную политическую деятельность. Они отмечают наличие значительных перепадов настроения, зацикленность на вопросе о необходимости иметь больше детей и нерешенные проблемы с приемом сильнодействующих веществ.

Мать трех его детей, певица Граймс, судится с предпринимателем за право опеки, в то время как сам Маск, как ранее утверждали СМИ, сконцентрировался на идее о необходимости «засеять землю людьми с большим интеллектом» с помощью своих детей и ищет потенциальных матерей в своей социальной сети X.

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