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Мир

Китай быстрее всех накапливает ядерный арсенал и скоро догонит США и Россию

2 минуты чтения 15:07 | Обновлено: 16:34

Ежегодно Китай пополняет свои ядерные арсеналы сотней боеголовок, а на данный момент он располагает примерно 600 ядерными боезарядами. Об этом говорится в свежем докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Авторы доклада отмечают, что при нынешних темпах роста к 2035 году у Китая может быть 1500 ядерных боеголовок. Это почти столько же, сколько сейчас готовы применить в кратчайшие сроки Россия и США.

Официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь отказался комментировать доклад. В то же время он заявил: «Китай всегда придерживался ядерной стратегии самообороны, всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и не участвовал в гонке вооружений».

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Он также добавил, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и не будет применять его против государств, не обладающих ядерным оружием. «Китай продолжит твердо придерживаться принципов защиты своих законных интересов безопасности и поддержания мира и стабильности во всем мире», — заявил Го.

Между тем эксперты SIPRI утверждают, что эпоха сокращений ядерных арсеналов подошла к концу, а впереди — новая гонка вооружений, которая уже набирает обороты. По их словам, в мире возможно увеличение количества мировых ядерных держав — дискуссии о приобретении этого вида оружия ведут страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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Всего ядерным оружием обладают девять государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль. Все они продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и развернули несколько новых систем вооружения с ядерным оружием или способных нести ядерное оружие в 2023 году. При этом Россия и США вместе обладают почти 90 % всех ядерных боеголовок, говорится в докладе SIPRI за 2024 год.

Из общего мирового запаса, который оценивается в 12121 боеголовку, в январе 2024 года около 9585 находились в военных запасах для потенциального использования. Из них 3904 были развернуты, а остальные находились в хранилищах. Около 2100 развернутых боеголовок в прошлом году содержались в состоянии высокой боевой готовности. Почти все они принадлежали России или США. О том, что у Китая есть некоторое число боеголовок в состоянии высокой боевой готовности, впервые стало известно в 2024 году, отмечают в SIPRI.

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