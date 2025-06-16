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Мир

Эксперты заявили о новой гонке ядерных вооружений

2 минуты чтения 12:18

Аналитики из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) считают, что эпоха сокращений ядерных арсеналов подошла к концу, впереди — новая гонка вооружений, которая уже набирает обороты. Об этом со ссылкой на текст доклада SIPRI пишет РБК.

Эксперты отметили, что возможно увеличение количества мировых ядерных держав — дискуссии о приобретении этого вида оружия ведут страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Всего их на данный момент, как отмечает РБК, в мире девять. Официальными являются всего пять из них — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

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При этом еще три страны (Индия, Пакистан и КНДР) считаются неофициальными ядерными державами, они провели собственные испытания. Об испытаниях, проведенных Израилем, достоверной информации нет, однако эту страну также считают ядерной державой. Аналитики отмечают, что все девять стран начали модернизацию своих ядерных арсеналов и развернули новые системы.

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Также, как стало известно из доклада SIPRI, некоторые из этих стран изменили свои ядерные доктрины и приступили к расширению практики совместного использования ядерного оружия. «Хотя большинство государств, обладающих ядерным оружием, обычно называют свои текущие усилия по разработке и производству ядерной «модернизацией», их действия выходят далеко за рамки простых операций по техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности», — подчеркнули эксперты.

SIPRI сообщает, что Россия и США, обладающие в сумме 90% всего ядерного оружия и списанных боеголовок мира, работают над увеличением размера и разнообразия своих арсеналов. Это станет возможно после того, как в 2026 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Риски, сопряженные с новой гонкой вооружений, эксперты считают более разнообразными и серьезными, чем в эпоху холодной войны.

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