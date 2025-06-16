EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В США задержали подозреваемого в нападении на политиков-демократов

2 минуты чтения 07:49

В американском штате Миннесота полицейские задержали 57-летнего Вэнса Лютера Болтера. Его подозревают в убийстве депутата-демократа члена палаты представителей штата Мелиссы Хортман и ее мужа Марка, а также покушении на убийство сенатора-демократа от штата Джона Хоффмана и его жены. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Болтера выследили и задержали в лесистой местности недалеко от города Грин-Айн, где он жил. Сообщается, что охота на подозреваемого продолжалась два дня. В местной полиции ее назвали «самой масштабной в истории штата». После задержания Болтеру предъявили два обвинения в убийстве и два — в покушении на убийство.

Я переехала в Венецию и разочаровалась 
Я переехала в Венецию и разочаровалась 
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
Общество7 минут чтения

Предполагаемый убийца напал на своих жертв в ночь на 14 июня. Переодевшись в полицейского и передвигаясь на машине с мигалками и полицейской раскраской, он сначала явился в дом супругов Хортман и застрелил их обоих.

Затем от отправился к дому сенатора Джона Хоффмана. Там он столкнулся с настоящими полицейскими, но успел ранить сенатора и его жену Иветт. После этого он вступил в перестрелку с силовиками и скрылся пешком.

Мама, все хорошо
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
Криминал18 минут чтения

Позже в его машине правоохранители нашли список из 70 имен. Как сообщалось, в нем были в основном политики-демократы, включая губернатора Миннесоты Тима Уолтца, а также активисты, выступающие за право женщин на аборт. Источники американских СМИ среди силовиков сочли это списком потенциальных жертв.

Сам Болтер, по данным CNN, в своих социальных сетях не публиковал связанного с абортами контента. Мужчина ездил с миссионерами в страны Африки, критиковал моральные устои американского общества в области прав представителей ЛГБТ. Журналисты также выяснили, что подозреваемый работал в одном совете с Хоффманом, однако информации об их взаимодействии друг с другом у них нет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Венецию и разочаровалась 
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась 
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01 14 июня
Выжившие в авиакатастрофах — как им это удалось
Мир
Выжившие в авиакатастрофах — как им это удалось
В крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии спасся лишь один человек. Рассказываем о тех, кому так же повезло в прошлом
17:50 13 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования