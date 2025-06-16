В США задержали подозреваемого в нападении на политиков-демократов

В американском штате Миннесота полицейские задержали 57-летнего Вэнса Лютера Болтера. Его подозревают в убийстве депутата-демократа члена палаты представителей штата Мелиссы Хортман и ее мужа Марка, а также покушении на убийство сенатора-демократа от штата Джона Хоффмана и его жены. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Болтера выследили и задержали в лесистой местности недалеко от города Грин-Айн, где он жил. Сообщается, что охота на подозреваемого продолжалась два дня. В местной полиции ее назвали «самой масштабной в истории штата». После задержания Болтеру предъявили два обвинения в убийстве и два — в покушении на убийство.

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Предполагаемый убийца напал на своих жертв в ночь на 14 июня. Переодевшись в полицейского и передвигаясь на машине с мигалками и полицейской раскраской, он сначала явился в дом супругов Хортман и застрелил их обоих.

Затем от отправился к дому сенатора Джона Хоффмана. Там он столкнулся с настоящими полицейскими, но успел ранить сенатора и его жену Иветт. После этого он вступил в перестрелку с силовиками и скрылся пешком.

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Позже в его машине правоохранители нашли список из 70 имен. Как сообщалось, в нем были в основном политики-демократы, включая губернатора Миннесоты Тима Уолтца, а также активисты, выступающие за право женщин на аборт. Источники американских СМИ среди силовиков сочли это списком потенциальных жертв.

Сам Болтер, по данным CNN, в своих социальных сетях не публиковал связанного с абортами контента. Мужчина ездил с миссионерами в страны Африки, критиковал моральные устои американского общества в области прав представителей ЛГБТ. Журналисты также выяснили, что подозреваемый работал в одном совете с Хоффманом, однако информации об их взаимодействии друг с другом у них нет.