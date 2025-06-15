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Криминал

Сторонник запрета абортов расстрелял двух американских политиков вместе с супругами

2 минуты чтения 13:03

Член палаты представителей американского штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены в своем доме мужчиной, выдававшим себя за полицейского. В эту же ночь он расстрелял сенатора Миннесоты Джона Хоффмана и его жену Иветт, они выжили. Об этом пишут CNN и CBS News.

В покушениях подозревают 57-летнего Вэнса Болтера, полицейские столкнулись с ним при проверке сообщений о выстрелах в доме Хортман, но не сумели задержать. После перестрелки Болтер скрылся пешком, в его машине правоохранители нашли список из 70 имен. В нем были люди, активно выступающие за право женщин на аборт, отмечает Associated Press.

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Мужчина напал на своих жертв в ночь на 14 июня, ФБР объявило вознаграждение в 50 тысяч долларов за предоставление информации, которая поможет в поимке Болтера. Журналисты отмечают, что политики, на которых было совершено покушение, были представителями Демократической партии, до января этого года Хортман возглавляла палату представителей Миннесоты, а в последние месяцы — фракцию демократов палаты.

В списке, который источники СМИ считают перечнем потенциальных жертв, были в основном политики-демократы или активисты, выступающие против ограничений на аборты. Сам Болтер, по данным CNN, в своих социальных сетях не публиковал связанного с абортами контента. Мужчина ездил с миссионерами в страны Африки, критиковал моральные устои американского общества в области прав представителей ЛГБТ. Журналисты также выяснили, что подозреваемый работал в одном совете с Хоффманом, однако информации об их взаимодействии друг с другом у них нет.

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Друг Болтера рассказал журналистам, что мужчина был консерватором, голосовавшим за Дональда Трампа и активно выступавшим против права женщин на аборт. У него, как отмечено в тексте материала, были финансовые трудности и сложности с поиском работы. Накануне покушений он разослал друзьям сообщение, в котором написал о своей любви к ним и о том, что скоро может умереть.

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