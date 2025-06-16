Латвия запретила въезд пропагандистке Андреевой и актеру Прилучному

Ведущей новостей российского пропагандистского «Первого канала» Екатерине Андреевой, а также актеру Павлу Прилучному запретили въезд на территорию Латвии. Об этом на своей странице в соцсети X написала глава латвийского МИДа Байба Браже.

«Я приняла решение о включении граждан России Павла ПРИЛУЧНОГО и Екатерины АНДРЕЕВОЙ в список нежелательных для Латвии лиц и о введении им запрета на въезд на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции», — говорится в сообщении.

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30 апреля стало известно, что власти Латвии запретили въезд в страну российской певице с литовским гражданством Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту из Боснии и Герцеговины Горану Бреговичу.

Как сообщалось причиной запрета стали выступления этих артистов в аннексированном Крыму. «Основной посыл — поддержка агрессии против Украины, участие в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать ее поддерживать, поэтому для нас это абсолютно неприемлемо в данном случае», — объяснил решение латвийских властей министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.

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В свою очередь, в Службе государственной безопасности Латвии тогда заявили, что появление в стране людей, поддерживающих российскую агрессию в Украине, может «способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе».

1 июня у Орбакайте был запланирован концерт в Юрмале. Латвийское министерство внутренних дел в связи с этим призвало организаторов мероприятий учитывать, что выступления артистов в России или в оккупированных украинских регионах может говорить о поддержке военных преступлений или российского вторжения в Украину.