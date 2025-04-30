Латвия запретила въезд Кристине Орбакайте

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) включила в черный список российскую певицу с литовским гражданством Кристину Орбакайте и сербского музыканта из Боснии и Герцеговины Горана Бреговича, проживающего во Франции. Причиной запрета на въезд стали выступления этих артистов в Крыму после аннексии, сообщает латвийское издание LSM.

«Основной посыл — поддержка агрессии против Украины, участие в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать ее поддерживать, поэтому для нас это абсолютно неприемлемо в данном случае», — объяснил решение министр внутренних дел Рихард Козловскис.

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В СГБ Латвии заявили, что появление в стране людей, поддерживающих российскую агрессию в Украине, может «способствовать межэтнической напряженности в латвийском обществе». При этом в МВД страны призвали организаторов мероприятий учитывать, что выступления артистов в России или в оккупированных украинских регионах может говорить о поддержке военных преступлений или российского вторжения в Украину.

Концерт Орбакайте в Юрмале запланирован на 1 июня, билеты по-прежнему доступны для покупки. Судя по схеме концертного зала Дзинтари, которая открывается при выборе билетов, около половины мест уже забронировано. Билеты на концерт Бреговича в августе в том же зале купить уже нельзя — на странице указан статус «мероприятие приостановлено».

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В столице Литвы Вильнюсе концерт Орбакайте должен состояться 31 мая. Местное издание Delfi сообщало о «волне возмущений» в соцсетях из-за этого. При этом премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас заявил, что получение награды из рук Владимира Путина 20 лет назад сейчас не так важно по сравнению с «позицией в отношении Украины». Он предложил организаторам концерта выяснять мнение Орбакайте по этому вопросу.

В начале прошлого года российские концертные площадки начали массово отменять концерты Орбакайте. В частности, были отменены ее выступления в Красноярске, Иркутске, Братске, Новосибирске и во Владивостоке. Певица не делала заявлений против войны в Украине. В апреле 2023 года она выпустила песню «Алла будет петь», посвященную ее матери Алле Пугачевой, которая поддержала своего мужа Максима Галкина, выступившего против войны.