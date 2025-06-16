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Мир

Граничащие с Россией европейские страны начали готовить больницы к войне

2 минуты чтения 13:22

Страны НАТО, граничащие с Россией, готовят систему здравоохранения к войне: строят подземные операционные, пересматривают протоколы экстренного реагирования, пополняют запасы медикаментов и проводят специальные учения для медперсонала. Об этом пишет Politico.

Журналисты издания беседовали с медиками и чиновниками из сферы здравоохранения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Как выяснилось, в каждой из этих стран идет усиленная подготовка медицинской системы к военным действиям. Так, в Литве больница Вильнюсского университета Santaros klinikos строит бункеры, площадки для вертолетов и автономные системы, чтобы можно было оказывать помощь пациентам в случае отключения электричества или воды.

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Власти Эстонии, как рассказал журналистам глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, закупают бронежилеты и спутниковые телефоны для работников скорой помощи, устанавливают генераторы в больницах и работают над созданием независимой интернет–сети. Кроме того,  Эстония выделила 25 миллионов евро на закупку травматологических комплектов.

Медики из Литвы и других стран едут в Украину, чтобы пройти там специальную подготовку. Литовская медсестра Вайва Янкене рассказала Politico, что была в Украине уже 20 раз. «После ударов дронов ранения — просто чудовищные. Целые палаты ампутантов: по одной, две, три, четыре конечности. У нас нет опыта работы с такими травмами», — поясняет она.

Наиболее остро сейчас стоит вопрос с потенциальной нехваткой медперсонала в случае войны, говорят собеседники Politico. Так, в Литве после вторжения России в Украину всех парамедиков обязали подписывать документ, обязывающий их остаться на территории страны в случае нападения. Однако опросы показывают, что согласны на такой сценарий только 40% медиков. Аналогичная ситуация в Эстонии — там почти вдвое меньше медиков на душу населения, чем, например, в Германии, и в случае войны это станет большой проблемой. «Есть патриоты, в которых мы не сомневаемся, — они точно останутся, но есть и скептики, которые сразу объявляют о планах уехать в Испанию», — говорит Рагнар Вайкнеметс. По его словам, власти с пониманием относятся к сомнениям врачей и пытаются снизить уровень тревожности, в первую очередь создавая гарантии безопасности для их семей.  

Польша сделала тему безопасности здравоохранения в условиях конфликта одной из приоритетных во время своего председательства в Совете ЕС, отмечает издание. «Мы не можем готовить планы действий в чрезвычайных ситуациях или стратегические планы для военного, экономического или энергетического сектора, исключая при этом сектор здравоохранения», — цитирует издание заместителя государственного секретаря Министерства здравоохранения Польши Катажину Кацперчик.

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Ранее в Германии заявляли о том, что Россия будет готова к войне с НАТО к концу 2020–х — и это самый поздний срок. В случае нападения НАТО, вероятнее всего, придется применить пункт договоре о коллективной обороне. 

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