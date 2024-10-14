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Мир

Россия готовится к войне с НАТО к концу 2020-х

14.10.2024

Владимир Путин хочет проверить «красные линии Запада» и готовится к военному столкновению со странами НАТО к концу десятилетия. Об этом сообщил президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, его цитирует Deutsche Welle.

Каль заявил, что Кремль рассматривает Запад как своего противника. Германия, по его словам, уже сейчас находится «в прямом конфликте» с Россией. Он напомнил, что Германия — вторая страна после США по объему помощи Украине. По мнению Каля, для Путина важна не сама Украина, а «создание нового миропорядка».

«Самое позднее, в конце текущего десятилетия российские вооруженные силы будут в состоянии совершить нападение на НАТО», — заявил Каль на собрании комиссии бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.

По его словам, высока вероятность того, что НАТО придется применить пункт договора о коллективной обороне. Этот пункт гласит: если кто-либо нападет на одного из членов НАТО, то это будет считаться нападением на всех членов альянса. В таком случае союзники имеют право всеми способами (в том числе военными) ответить на агрессию. Этот принцип закреплен в статье 5 Североатлантического договора.

При этом высокопоставленный чиновник, знакомый с планами Североатлантического альянса, объяснил агентству Bloomberg, что прогнозы о начале войны России и НАТО — не что иное, как паникерские настроения. Он считает, что Путин не станет идти на прямой конфликт с НАТО. Вместо этого Россия, скорее всего, сосредоточится на кибератаках и распространению дезинформации о блоке.

Руководитель Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг заметил рост шпионажа в пользу России. Каль указал, что российские спецслужбы используют все доступные им инструменты и «действуют без всякой щепетильности». В связи с этим он попросил власти расширить полномочия немецких спецслужб.

Bloomberg пишет, что Европа не сможет отразить потенциальную атаку России без поддержки США. Системе европейской обороны понадобится как минимум десять лет, чтобы подготовиться к войне с таким противником.

Власти некоторых европейских государств — Финляндии, Польши и стран Балтии — считают, что Россия уже открыла «второй фронт» в Европе с помощью приемов гибридной войны. В опасности находятся границы этих стран, где Россия может устраивать различные провокации: например, отправлять группы нелегальных мигрантов, глушить сигнал GPS или вербовать преступников для совершения мелких диверсий.

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