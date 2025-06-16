Английский язык оказался неожиданно богат на ругательства

Нецензурная лексика выполняет в жизни людей не только эмоциональные, но и социальные функции, свидетельствуют данные свежего исследования, опубликованного в научном журнале Lingua. Ученые утверждают, что ругательства помогают справляться со стрессом, выражать эмоции и сближаться с окружающими — как в реальном, так и в цифровом пространстве.

Бранная лексика может выполнять роль своеобразного «социального клея», способствуя коммуникации и самовыражению, говорится в исследовании. В рамках работы специалисты проанализировали более 1,7 миллиарда слов, использованных в онлайн-текстах на английском языке в 20 англоязычных регионах. В результате было выявлено 597 различных форм ругательств — от стандартных выражений до креативных версий, таких как «4rseholes» — переводится как «засранцы», а цифра 4 используется, чтобы обойти автоматические фильтры цензуры, — и сокращений вроде «wtf» — «What the fuck», что в переводе означает «Какого черта».

Исследование опровергло распространенное мнение о том, что австралийцы чаще других англоязычных наций склонны к ругани. Оказалось, что американцы и британцы не только используют в интернете нецензурную лексику чаще, но и делают это масштабнее. Выяснилось, что на долю нецензурной лексики приходится 0,036% всех слов в выборке из США, 0,025% — в британской и 0,022% — в австралийской.

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Авторы исследования подчеркивают, что хотя ругательства составляют относительно небольшой процент от общего количества используемых в сети слов, их регулярное присутствие в речи указывает на важность подобных форм в современной коммуникации.

Так, согласно опубликованным результатам от 12% до 13,3% американцев, около 10% британцев и 9,4% австралийцев использовали как минимум одно нецензурное слово в публикациях в сети. При этом абсолютным лидером по частоте употребления стало слово «fuck» и, как выяснилось, у него есть более 200 вариаций — от классического до стилизованных и искаженных форм.

Отмечается, что ученые целенаправленно исключили социальные сети и мессенджеры из своего анализа, сосредоточившись на новостях, блогах, сайтах организаций и правительств. В качестве базы использовался корпус Global Web-Based English — специализированный лингвистический инструмент, созданный для сопоставления особенностей английского языка в разных регионах мира.

Параллельно эксперты все же проанализировали использование слова «fuck» в социальной сети X с учетом размеров и плотности общения в США, Великобритании и Австралии. В результате они пришли к выводу, что американцы чаще всего употребляют слово «fuck», а австралийцы — реже всего. Однако именно австралийцы проявили наибольшую изобретательность в его написании, придумывая самые креативные формы.

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Кроме того, исследование выявило интересные культурные противоречия. Несмотря на сравнительно консервативное отношение американцев к вопросам общественной морали, именно они оказались лидерами по количеству ругательств в сети. Такой феномен, по мнению ученых, может быть связан с культурой индивидуализма в США, в которой ценится самовыражение, особенно в приватной или анонимной среде, такой как интернет.

При этом в публичной сфере открытая ругань в США по-прежнему не приветствуется. Отчасти это объясняется сохраняющимся влиянием религиозных норм, согласно которым особенно осуждаются ругательства, связанные с религией. Примечательно, что единственное зафиксированное религиозно окрашенное ругательство — «damn» («Проклятье» или «черт») — чаще всего употреблялось именно американцами. В то же время они избегали использования слова «bloody» («кровавый»), которое считается богохульным.

В Австралии, где, напротив, нецензурная лексика считается более допустимой в публичных высказываниях, пользователи стараются сдерживаться в интернете. Это стало неожиданным результатом для исследователей, учитывая популярность разговорного сленга в стране.

Исследование также выявило региональные различия в выборе конкретных ругательств. Так, американцы чаще всего использовали производные от «ass(hole)», ирландцы предпочитали менее грубое «feck», британцы активнее других употребляли «cunt», а, например, пакистанцы чаще использовали формы, связанные со словом «butt(hole)».