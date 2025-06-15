Иран заявил о готовности к заключению соглашения по ядерному оружию

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у страны ядерного оружия, и согласен на прекращение ударов по Израилю, если противоположная сторона также откажется от дальнейших атак. Об этом со ссылкой на слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи пишут РИА «Новости».

Чиновник отметил, что Иран не согласится на лишение страны «ядерных прав», не связанных с разработкой оружия. Ранее представитель МИД страны называл новый раунд переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, который должен был состояться 15 июня в Омане, бессмысленным. После этого принимающая сторона сообщила о том, что встреча делегаций отменена.

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При этом в Иране прямо не отрицали возможность переговоров в будущем, а президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отмечал, что надеется на новые переговоры даже после начала новой конфронтации между Израилем и Ираном, которая началась с израильского «превентивного удара» 13 июня. Трамп подчеркнул, что знал о готовящемся ударе, но США не принимали участие в его разработке, а целью Белого дома остается возвращение Ирана за стол переговоров.

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Аракчи сообщил, что Иран ожидает от США осуждения действий Израиля и не верит сообщениям, что Вашингтон не участвовал в планировании и не собирается делать этого в будущем. РБК отмечает, что переговоры между США и Ираном о заключении новой ядерной сделки шли с апреля 2025 года в Омане и были непрямыми — представители делегаций передавали друг другу сообщения через принимающую сторону. Всего до нового обострения отношений между Израилем и Ираном прошло пять раундов переговоров.

Израиль и Иран продолжаются обмениваться ударами. Тегеран заявляет об атаках на объекты энергетической структуры Израиля, вооруженные силы Израиля отчитываются об ударах по объектам ядерной инфраструктуры Тегерана, ключевым военным базам и объектам стратегической инфраструктуры.