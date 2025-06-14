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Мир

Гэри Олдмана посвятили в рыцари

2 минуты чтения 14:10 | Обновлено: 14:14

Актер Гэри Олдман, известный по роли Сириуса Блэка в серии фильмов о Гарри Поттере и получивший премию «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», был посвящен в рыцари Британской империи. Об этом сообщает Би-би-си.

Власти Великобритании наградили 67-летнего актера за заслуги в области драматического искусства, особенно отметив его роль в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». Теперь Олдмана следует называть сэром, как и еще 18 награжденных мужчин. 21 женщина получила звание дамы.

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Помимо Олдмана рыцарем стал и бывший футболист сборной Англии Дэвид Бэкхэм, который с 2003 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ, в 2024 году он также стал послом благотворительной организации King’s Foundation, созданной по инициативе короля Великобритании Карла III. Он также известен своей активной благотворительной деятельностью, первый раз его кандидатуру на рыцарское звание британские власти отклонили в 2014 году из-за подозрений в участии в схеме по уклонению от уплаты налогов, сообщает The Guardian. В 2021 году запрет был снят. Два года назад Бэкхем стал офицером Британской империи.

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Среди награжденных, по данным Би-би-си, певица и актриса Элейн Пейдж, вокалист группы Who Роджер Долтри и писатель Пэт Баркер. «Меня наполняют чувства неописуемого смирения и гордости от того, что я вошёл в длинную череду выдающихся актеров, художников и других обладателей этого титула. Для меня одновременно восхитительно, почетно и лестно встать с ними в одном ряду», — сказал Олдман после награждения, его слова публикует издание Deadline.

Ранее Олдман выразил желание сыграть роль Альбуса Дамблдора в новом сериале по Гарри Поттеру от стримингового сервиса HBO Max. Он рассказал, что ему нравится персонаж Блэка, но его, по мнению актера, было недостаточно в серии полнометражных фильмов. HBO уже утвердил другого актера на роль директора школы Хогвартс, его сыграет Джон Литгоу, известный по роли Черчилля в сериале «Корона».

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