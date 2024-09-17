Игравший Сириуса Блэка актер предложил себя на роль Дамблдора

В новом сериале по книгам о Гарри Поттере для стримингового сервиса Max захотел сниматься актер Гари Олдман. Он предложил себя на роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора, объявив о желании изданию IndieWire во время церемонии вручения телевизионной премии «Эмми».

В оригинальных фильмах по серии книг Джоан Роулинг актер исполнял роль Сириуса Блэка — крестного отца главного героя. В интервью IndieWire Олдман признался, что любит своего персонажа и что в серии полнометражных фильмов «его было недостаточно». «Он появился, а затем прошел сквозь завесу», — объяснил актер. По словам Олдмана, он не думает, что создатели нового сериала позовут его играть Блэка, однако готов сыграть другого персонажа.

Актер признался, что ожидает от создателей будущего сериала подбор на абсолютно все роли других людей, «совершенно новый актерский состав». Но лично он, «возможно, через несколько лет» сможет сыграть Дамблдора, добавил Олдман.

Компании HBO и Warner Bros. Discovery весной объявили о подготовке к съемкам сериала по книгам о Гарри Поттере. Согласно объявлению, создатели проекта готовятся делать «сериал длиной в десятилетие». Исполнительными продюсерами выступили сама писательница Роулинг, работавший над серией «Фантастические твари» продюсер Нил Блэр и продюсировавшая сериал «Страйк» Рут Кенли-Леттс. «Страйк» — серия книг Роулинг о детективе Корморане Страйке, которую она публикует под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Сериал по книгам о Гарри Поттере Max собирается начать показывать в 2026 году. В сентябре 2024-го создатели открыли кастинг на детские роли.

Олдман участвовал как актер в съемках примерно сотни кинофильмов. В кинофраншизе о Гарри Поттере дебютировал с 2004 года, в третьей ленте серии «Гарри Поттер и узник Азкабана».

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