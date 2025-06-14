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Мир

Миллиардер умер из-за проглоченной пчелы

2 минуты чтения 14:59

Индийский миллиардер и глава компании по производству запчастей для автомобилей Sona Comstar Санджай Капур умер после того, как пчела залетела ему в рот во время матча по поло в Великобритании. Из-за укуса насекомого 53-летний мужчина впал в кому и позже скончался, сообщает Mirror.

Журналисты отмечают, что пчела ужалила Капура в рот, что, вероятно, спровоцировало анафилактический шок и остановку сердца. Со ссылкой на близкий к семье погибшего мужчины источник Mirror отмечает, что предприниматель ранее не заявлял об имеющихся проблемах со здоровьем.

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В публикации отмечается, что внутренние укусы могут быть смертельно опасны для человека с недиагностированной аллергией. Укус в области горла или дыхательных путей способен вызывать отек, закупорку дыхательных путей, резкое падение артериального давления и остановку сердца. Врачи еще не установили точную причину смерти Капура, но Mirror утверждает, что к ней могла привести именно аллергическая реакция на пчелиный укус.

Смерть Капура, как отмечают журналисты, стала шоком как для индийских высших кругов, так и для британской знати. Предпринимателя Mirror называет другом принца Уильяма, по данным журналистов, он часто принимал участие в играх по поло с представителями аристократических кругов Великобритании.

Увлеченность предпринимателя игрой в поло, как отмечает Mirror, стала одной из причин, по которой его бывшая жена, индийская актриса Каришма Капур, подала на развод. Она рассказала, что ради партии с принцем Уильямом предприниматель оставил ее одну вместе с болеющим четырехмесячным сыном.

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Ранее СМИ рассказали о смерти работника московского зоопарка после укуса аспидовой змеи, который вызвал аллергическую реакцию и анафилактический шок. Мужчина умер в течение пяти минут с момента нападения, вызванные бригады скорой помощи смогли лишь констатировать его смерть.

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