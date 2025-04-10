Змея убила работника московского зоопарка

Сотрудник московского зоопарка погиб после нападения ядовитой змеи, сообщает РБК со ссылкой на информацию из учреждения. 35-летнего техника укусила аспидовая змея, когда он зашел в террариум.

«На место происшествия были сразу вызваны три бригады скорой медицинской помощи. Однако спасти пострадавшего не удалось», — сообщили журналистам в зоопарке. Телеграм-канал Baza сообщал, что мужчина умер в течение пяти минут из-за анафилактического шока после аллергической реакции, а прибывшие медики могли лишь констатировать его смерть.

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Администрация зоопарка пообещала оказать всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника и провести расследование инцидента, который произошел 10 апреля. Baza также отмечает, что змея напала на мужчину сразу после того, как он открыл дверцу террариума.

Ранее сообщалось, что россияне начали проявлять повышенный интерес к змеям в качестве новогоднего подарка. В декабре 2024 года рост показателя продаж рептилий в некоторых магазинах достигал 300 процентов. Чаще всего жители России покупали маисовых полозов, калифорнийских молочных змей и королевских питонов из-за их сравнительно небольших размеров и яркого окраса.

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Позже СМИ отмечали, что в Москве выросло количество жалоб на сбежавших змей. Представитель управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды отмечал, что ведомство наблюдает «всплеск заявок по змеям». Он связал это с тем, что владельцы рептилий не справляются с содержанием своих новогодних подарков.