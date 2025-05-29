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Мир

Кофеин мешает мозгу восстановиться

2 минуты чтения 14:28 29 мая

Ученые из Университета Монреаля (Канада) выяснили, что даже умеренная доза кофеина меняет активность мозга во сне и мешает его полноценному восстановлению, особенно в фазе глубокого сна у молодых людей в возрасте 20-27 лет. Исследование было опубликовано в журнале Communications Biology.

В исследовании участвовали 40 здоровых добровольцев двух возрастных групп: молодые люди (20–27 лет) и взрослые среднего возраста (41–58 лет). Сообщается, что участники эксперимента провели две ночи в лаборатории — одну после приема кофеина (200 мг), другую — после приема плацебо (нейтральной таблетки без действующего вещества). С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и методов машинного обучения исследователи проанализировали, как кофеин влияет на электрическую активность мозга.

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Ученые обнаружили, что кофеин усиливает «критичность» мозга — состояние на грани между порядком и хаосом, при котором мозг остается бодрствующим, гибко реагирует на внешние раздражители и активно обрабатывает информацию. Однако ночью такое состояние мешает мозгу отключиться и полноценно восстановиться.

Наиболее выраженный эффект был отмечен у молодых участников: у них наблюдалось снижение медленных альфа- и тета-волн, отвечающих за глубокий и восстанавливающий сон, и рост быстрых бета-волн, характерных для бодрствования. Это связано с более высокой чувствительностью к кофеину — в молодом возрасте в мозге больше аденозиновых рецепторов, блокировка которых делает кофеин сильным стимулятором.

С возрастом количество этих рецепторов уменьшается, и эффект кофеина на сон снижается. Поэтому у взрослых 41–58 лет влияние кофеина было менее заметным. Тем не менее, авторы подчеркивают, что даже у взрослых употребление кофеина, особенно вечером, может мешать мозгу полностью восстановиться.



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