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Мир

Радиостанция «Судного дня» передала новое сообщение перед ударом по Ирану

2 минуты чтения 15:17 13 июня | Обновлено: 15:29 13 июня

Радиостанция УВБ-76, также известная как радио «Судного дня» передала новое сообщение за несколько часов до начала массированных ударов авиации Израиля по целям в Иране. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающем активность радиостанции.

Так, 12 июня в 15:14 по московскому времени в эфире УВБ-76 прозвучало сообщение «НЖТИ 22345 ТКАЧОСАП 8394 7873».

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В ночь на 13 июня около 200 израильских самолетов атаковали более 100 иранских военных и ядерных объектов. В результате были убиты несколько ведущих ученых-ядерщиков, а также высокопоставленных офицеров, в том числе командующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами. 

Израильские власти объяснили нанесение ударов готовностью Ирана к производству ядерного оружия, кроме того, они объявили в стране чрезвычайное положение и призвали население готовиться к войне, которая продлится «дольше, чем мы привыкли».

В свою очередь, власти Ирана назвали израильскую атаку «объявлением войны» и дали своим вооруженным силам «свободу действий» для нанесения ответного удара. 

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Радиостанция УВБ-76 ведет трансляции с 1970-х годов. Ее местоположение и назначение до сих пор доподлинно неизвестно. Однако, распространена версия о том, что она является частью системы «Мертвая рука», которая была создана в Советском Союзе для гарантированного нанесения ответного ядерного удара, даже в случае уничтожения военного и политического командования страны.

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