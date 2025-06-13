Попросившую о больничном женщину отчитало и наказало начальство

В Китае власти начали официальное расследование после того, как в соцсетях завирусилась история сотрудницы одной из компаний, которая была наказана начальством после просьбы о больничном. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

Возмущение общественности вызвал глава отдела кадров компании на юго-востоке Китая, который словесно оскорбил сотрудницу в ответ на ее просьбу о больничном в связи с высокой температурой. Вместо этого он назвал ее «слишком слабой» и заявил, что той требуется психиатрическая помощь.

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Пострадавшая сотрудница рассказала в своих соцсетях, что попросила своего руководителя о больничном, так как у нее поднялась температура до 37,9 градусов по Цельсию. При этом она отметила, что речь шла даже не об одном дне отдыха, а всего лишь о часовом перерыве.

Вместо этого, по ее словам, начальник потратил два часа, оскорбляя и унижая ее. В опубликованных скриншотах переписки он, в частности, заявил: «Ты слишком слаба. Боже мой, ты даже 38 градусов не можешь выдержать?»

Издание не называет имени пострадавшей, но уточняет, что речь идет о компании Vision Entertainment, основанной в 2018 году и базирующейся в Ханчжоу, провинции Чжэцзян. Как сообщается, она является поставщиком многоканальных сетевых услуг в сфере потоковой трансляции электронной коммерции.

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В мае в центре похожего скандала оказался пекинский колледж института Гэндань. Одна из его студенток рассказала в соцсетях, что, после того как она попросила о больничном в связи с месячными, от нее потребовали снять штаны, чтобы доказать, что у нее действительно идет менструация.