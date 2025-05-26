Студентка обвинила колледж в требовании снять брюки ради больничного из-за месячных

Пекинский колледж института Гэндань столкнулся с общественным возмущением после того, как одна из его студенток обвинила сотрудников учебного заведения в том, что те якобы заставили ее снять брюки, чтобы доказать, что у нее месячные, при получении больничного. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, видео инцидента, снятое, вероятно, в клинике при институте, распространилось в соцсетях. «Неужели каждая девушка, у которой началась менструация, должна снять брюки и показать это вам, прежде чем получить больничный лист?» — спросила в ролике девушка. На это она получила положительный ответ от более старшей собеседницы, которая заявила, что это является «школьным правилом».

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При этом сам институт утверждает, что его сотрудники «следовали протоколу», а видеозапись, распространившаяся в соцсетях, была «искажена». В заявлении учебного заведения сказано, что оно имеет право подать в суд против тех, кто «злонамеренно распространяет ложные видео».

«[Сотрудники] поинтересовались физическим состоянием студентки и, получив ее согласие, приступили к дальнейшей диагностике. Никаких инструментов или физических обследований не использовалось», — говорится в заявлении.

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По словам сотрудника институтской клиники, правила были введены для того, чтобы пресечь неправомерное использование больничных. «Одна девочка просила больничный четыре или пять раз за месяц. Так что у школы были свои причины для проведения этой политики», — добавил сотрудник.

В то же время пользователи соцсетей раскритиковали институт и назвали его правила вторжением в частную жизнь и примером чрезмерного контроля над жизнью студентов. Так, один из пользователей Weibo саркастично предложил «вытащить гигиеническую прокладку и приклеить ее к больничному листу». Другой пользователь предложил вести график, когда студенты просят больничные в связи с месячными.