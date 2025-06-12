СМИ рассказали об одном выжившем в крушении самолета в Индии

После крушения пассажирского самолета на западе Индии был найден один выживший пассажир. Он летел на месте 11А, сообщает новостное агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции города Ахмадабад.

«Один пострадавший находится в больнице и проходит лечение. О количестве погибших пока ничего сказать не могу. Число погибших может возрасти, поскольку самолет упал в жилом районе», — заявил комиссар Малик.

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Ранее он же допустил в разговоре с Associated Press, что в результате катастрофы могли погибнуть все находившиеся на борту люди. По его словам, среди жертв также могли оказаться жители домов, на которые упал самолет.

По данным авиакомпании Air India, которой принадлежал самолет, на борту Boeing 787-8 Dreamliner находились 242 человек, из них 12 были членами экипажа. Самолет выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. В авиакомпании заявили, что 169 человек на борту были гражданами Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии и один — Канады. Россиян на борту не было. Капитаном воздушного судна был Сумит Сабхарвал, подполковник с 8200 часами налета.

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Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. ANI пишет, что экипаж успел подать сигнал бедствия, однако дальнейшие попытки связаться с самолетом оказались безуспешными. Борт упал на жилые дома недалеко от района Меганинагар.

Малик сообщил Reuters, что на месте крушения было найдено 204 тела погибших. Агентство со ссылкой на источник отмечает, что среди пассажиров было 217 взрослых, 11 детей и двое младенцев.

Кроме того, Reuters выяснил, что крушение Boeing 787-8 Dreamliner стало первым для этой модели самолетов. Они были введены в эксплуатацию в 2011 году, а упавший борт — в 2014. Ранее эти самолеты имели хорошую репутацию в области безопасности, отметили эксперты.