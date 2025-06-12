Десятки людей погибли в Африке из-за снега

По меньшей мере 49 человек, включая нескольких школьников, погибли в результате наводнений, обрушившихся на провинцию Восточный Кейп в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Это произошло из-за проливных дождей и снегопадов, накрывших часть страны, пишет Би-би-си.

«Число погибших продолжает расти с каждым часом. Ситуация на местах крайне тяжелая», — заявил премьер-министр провинции Оскар Мабуяне.

Утром 10 июня в городе Умтата потоком воды был смыт автобус, когда он ехал по мосту. В результате четверо детей, водитель и кондуктор погибли. Их тела удалось найти спасателям. Поиски еще четверых детей продолжаются. Ранее представитель власти сообщил частному телеканалу Newzroom Afrika, что были обнаружены восемь тел, включая водителя автобуса.

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В свою очередь, государственная телерадиокомпания SABC сообщила, что троих детей удалось спасти, они смогли ухватиться за деревья и продержаться до приезда спасателей. На данный момент известно, что в автобусе находились 13 человек, из них 11 — школьники.

В среду утром Мабуяне посетил место происшествия и встретился с пострадавшими жителями деревни Деколини рядом с Умтатой. По его словам, сотни местных жителей остались без крова и были вынуждены провести ночь в временных укрытиях.

Чиновники сообщили, что в Восточном Кейпе пострадали 58 школ в трех округах. «За все годы своей жизни я никогда не видел ничего подобного», — признался Мабуяне. В соседней провинции Квазулу-Натал пострадали 68 школ в девяти округах, но обошлось без погибших.

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Сильные снегопады, дожди и штормовой ветер также оставили без электричества почти 500 тысяч домов. Государственная энергокомпания Eskom сообщает, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся со вторника.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям погибших и призвал граждан «проявлять осторожность, заботу и солидарность, поскольку суровые последствия зимней погоду ощущаются по всей стране».

Наиболее сильно пострадал Восточный Кейп — родина борца с апартеидом Нельсона Манделы, а также провинция Квазулу-Натал. Из-за плохой погоды власти были вынуждены закрыть некоторые крупные дороги в этих двух провинциях, чтобы избежать новых жертв. Этот регион оказался во власти мощного шторма, из-за чего в некоторых местах воздух был холоднее нормы на семь градусов.