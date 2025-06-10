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Мир

Снег может обрушиться на Африку на фоне сильной жары в Европе

2 минуты чтения 17:10

Пока Европа ждет надвигающуюся жару, жители Южно-Африканской Республики (ЮАР) готовятся к возможным снегопадам, так как регион оказался во власти мощного шторма. Об этом пишет британская The Guardian. 

В Европе на этой неделе прогнозируют резкое повышение температуры. Италия, по данным издания, окажется в эпицентре жары. Во Флоренции в четверг и на выходных ожидается зной до 39 градусов. 

В Германии, Франции и Бельгии уже в ближайшие дни температура воздуха будет выше средних значений для июня на девять градусов по Цельсию. Во многих других частях Европы ожидается температура на пять-семь градусов выше нормы. Отмечается, что жара станет результатом установившейся над регионом зоны высокого давления.

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О том, что жара на этой неделе придет в страны Европы ранее сообщало агентство Bloomberg. Такую погоду синоптики объяснили перемещением потока горячего воздуха из Северной Африки. 

Тем временем в некоторых регионах ЮАР наступила аномально холодная погода. Там продолжается мощный шторм. В выходные он обрушился на две провинции —  Западный Кейп и Северный Кейп. Синоптики ожидают, что шторм усилится и пойдет на восток, принеся экстремальную погоду в центральные и восточные регионы страны. 

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Из-за шторма в охваченных им районах температура резко снизилась. В некоторых местах воздух холоднее норм на семь градусов. Вместе со штормом в Восточный Кейп пришел сильный ветер и дождь. Также прогнозируется снегопад, который, как ожидается, приведет к масштабным перебоям на дорогах и проблемам с инфраструктурой. При этом ветер может усилиться до 100 километров в час.

В сентября прошлого года в ЮАР уже пережила сильный снегопад. Тогда образовались заторы на дорогах, была повреждена инфраструктура, а в некоторых частях страны отсутствовала связь.

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