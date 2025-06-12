Labubu ростом с человека продали за десятки тысяч долларов

Монстр Labubu мятного цвета высотой 131 сантиметр стал самым дорогим лотом на недавнем аукционе в Пекине — его продали за 150 тысяч долларов, пишет Би-би-си.

Вторым по стоимости, как сообщает People, стал гигантский (152 сантиметра) коричневый Labubu с пятью ногами — его приобрели за 130 тысяч долларов. И завершает топ-3 лотов комплект фигурок «Три мудрых Labubu», ушедший с молотка за 80 тысяч долларов.

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Аукцион Yongle International Auction, полностью посвященный культовым фигуркам Labubu, проводился впервые. Лично присутствовали около двухсот человек, еще почти тысячи коллекционеров участвовали в торгах онлайн. Всего было представлено 48 игрушек Labubu, и все они нашли своих покупателей. Общая сумма сделок, по данным Би-би-си, превысила 500 тысяч долларов. Теперь организаторы планируют проводить такие мероприятия регулярно.

Монстров Labubu придумал гонконгский художник Ка–Синг Лунг еще в 2015 году, а в 2019-м он заключил контракт с китайским брендом Pop Mart на выпуск «слепых боксов» (blind box) с миниатюрными Labubu. Благодаря механике, когда покупатель не знает, какой именно дизайн игрушки он получит, производитель Labubu сформировал дефицит и ажиотаж. Но настоящий бум Labubu начался, когда плюшевыми монстрами увлеклись знаменитости. Так, например, своих Labubu показали в соцсетях Рианна, Дуа Липа и Дэвид Бекхэм.

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В конце мая Pop Mart приостановил продажи Labubu в магазинах Великобритании из-за огромных очередей и сообщений о драках между покупателями. В России ажиотаж вокруг игрушек заинтересовал власти — уже поступили предложения запретить Labubu на территории страны.