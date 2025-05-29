Labubu захотели запретить в России

Сенатор от аннексированного Севастополя и зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева призвала запретить продажу и распространение игрушек Labubu в России. Об этом пишет медиа «Абзац».

Алтабаева считает, что из-за того, что игрушки похожи на монстров, они могут навредить психике детей и вызвать чувства опасения и страха. «У нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать», — сказала сенатор.

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Она также призвала Роспотребнадзор и Рособрнадзор «обратить внимание» на Labubu, сообщает «Абзац». Игрушки официально не продаются в России из-за отсутствия в стране магазинов китайского бренда Pop Mart. Однако россияне могут приобрести оригинальные боксы у байеров за десятки тысяч рублей. Реплики на маркетплейсах стоят до тысячи рублей. По данным пресс-службы Wildberries, в марте россияне заказали меньше ста таких кукол, а за первые двадцать дней мая — почти восемь тысяч, потратив на Labubu около 7 миллионов рублей.

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Labubu стали хитом в Азии еще несколько лет назад, в США и Европе они обрели популярность в конце 2024 года, когда участница кей-поп группы Black Pink Лиса показала свою коллекцию Labubu в блоге. После этого собственные игрушки начали показывать и другие звезды.

В 2024 году выручка от продажи Labubu составила 410 миллионов долларов, что составило четверть от общей суммы выручки компании Pop Mart. Бренды уже начали выпускать линейки одежд, обуви и аксессуаров для монстров. В TikTok под тегом #labubu пользователи выложили уже больше миллиона видео. Стоимость самой дешевой модели Labubu начинается с 21 доллара, но их раскупают практически сразу.