EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Labubu захотели запретить в России

2 минуты чтения 17:35 29 мая

Сенатор от аннексированного Севастополя и зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева призвала запретить продажу и распространение игрушек Labubu в России. Об этом пишет медиа «Абзац».

Алтабаева считает, что из-за того, что игрушки похожи на монстров, они могут навредить психике детей и вызвать чувства опасения и страха. «У нас совершенно точно есть много производств, которые производят добрые, хорошие игрушки, которые нужны детям и которые нужно покупать», — сказала сенатор.

Монстры Labubu свели с ума весь мир
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
Интернет и мемы9 минут чтения

Она также призвала Роспотребнадзор и Рособрнадзор «обратить внимание» на Labubu, сообщает «Абзац». Игрушки официально не продаются в России из-за отсутствия в стране магазинов китайского бренда Pop Mart. Однако россияне могут приобрести оригинальные боксы у байеров за десятки тысяч рублей. Реплики на маркетплейсах стоят до тысячи рублей. По данным пресс-службы Wildberries, в марте россияне заказали меньше ста таких кукол, а за первые двадцать дней мая — почти восемь тысяч, потратив на Labubu около 7 миллионов рублей.

Зумерам надоел Tinder
Зумерам надоел Tinder
Они больше не знакомятся в интернете и мечтают о случайной романтической встрече на улице
Интернет и мемы7 минут чтения

Labubu стали хитом в Азии еще несколько лет назад, в США и Европе они обрели популярность в конце 2024 года, когда участница кей-поп группы Black Pink Лиса показала свою коллекцию Labubu в блоге. После этого собственные игрушки начали показывать и другие звезды.

В 2024 году выручка от продажи Labubu составила 410 миллионов долларов, что составило четверть от общей суммы выручки компании Pop Mart. Бренды уже начали выпускать линейки одежд, обуви и аксессуаров для монстров. В TikTok под тегом #labubu пользователи выложили уже больше миллиона видео. Стоимость самой дешевой модели Labubu начинается с 21 доллара, но их раскупают практически сразу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Кремль национализирует «Танчики»
Интернет и мемы
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
00:01 30 мая
«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования