Фанатка пыталась проникнуть в дом вернувшегося из армии участника BTS

В Сеуле женщину задержали при попытке проникнуть в квартиру участника BTS Чонгука через несколько часов после его возвращения с военной службы, сообщает Би-би-си.

Как стало известно изданию, 30–летняя фанатка прилетела из Китая, чтобы увидеть кей-поп звезду. Она приехала к дому Чонгука и начала в случайном порядке набирать цифры на кодовом замке возле квартиры. Теперь женщина арестована за попытку незаконного проникновения на частную территорию.

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На этой неделе из армии вернулись четверо участников BTS — это вызвало ажиотаж в фанатской среде, желающей скорейшего воссоединения группы. Сотни поклонников собрались у штаб–квартиры корпорации Hybe, управляющей BTS, чтобы отпраздновать возвращение кумиров. Чонгук поблагодарил фанатов и признался, что чувствует себя смущенным, потому что «даже не успел сделать макияж».

Как ожидается, все участники завершат военную службы к концу месяца, пишет Би-би-си.

BTS приостановили деятельность в 2022 году из-за того, что участникам необходимо было пройти службу в армии. Дело в том, что в Южной Корее все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны проходить около двух лет военной службы. Исключения, по данным СМИ, иногда делаются для олимпийских призеров и классических музыкантов.

В 2020 году власти приняли закон, позволяющий участникам BTS отсрочить службу до наступления 30 лет. Как раз в 2022 году самый старший из них, Джин, первым отправился на службу, а затем к нему присоединились остальные.

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Ранее южнокорейская полиция вызвала на допрос японку по подозрению в сексуализированных домогательствах в отношении другого участника BTS Джина. Сообщается, что она поцеловала музыканта без его согласия.