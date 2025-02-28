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Мир

Женщину допросят из-за поцелуя кей-поп звезды без его согласия

16:59 28.02.2025

Полиция Южной Кореи вызвала на допрос японку по обвинению в сексуализированных домогательствах из-за того, что женщина поцеловала участника K-pop группы BTS Джина (настоящее имя Ким Сокджин) без его согласия. Об этом сообщает CNN.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине июня 2024 года. На следующий день после окончания обязательной 18-месячной военной службы Джин решил отпраздновать свое увольнение и 11-летие группы, предложив своим поклонникам бесплатные объятия. 

Во время этого мероприятия, на котором, как сообщается, присутствовало около тысячи человек, женщина внезапно поцеловала Джина в шею. Видеозапись этого момента быстро распространилась в сети, а многие пользователи отмечали, что на кадрах артист выглядит как минимум смущенным и растерянным.

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Позже СМИ сообщили, что женщина написала в своем блоге: «Мои губы коснулись его шеи. Его кожа была такой мягкой».

Южнокорейская полиция с помощью японской смогла установить личность женщины. Ее имя не раскрывается, известно, что ей около 50 лет. Японку несколько раз вызывали на допрос, но она, как сообщается, пока не отреагировала на повестки. 

В полицейском участке Сонпа в Сеуле CNN рассказали, что начали расследование после получения онлайн-жалобы. Другие подробности там раскрыть отказались, сославшись на то, что расследование еще не завершено.

Группа BTS была создана в 2013 году и быстро стала популярна по всему миру. Некоторые ее поклонники даже называют себя «армией». .

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