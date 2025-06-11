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Мир

Трамп прокомментировал возможность примирения с Маском

2 минуты чтения 15:46

Дональд Трамп не исключил, что может примириться с миллиардером Илоном Маском после их ссоры в соцсетях. Об этом президент США заявил на подкасте Pod Force One с журналисткой Мирандой Дивайн.

Трамп подчеркнул, что налаживание отношений с Маском не является для него приоритетной задачей, а также добавил, что он «немного разочарован», но не винит миллиардера в произошедшем.

«Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Мне кажется, на самом деле он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал», — пояснил Трамп.

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Ранее 11 июня Маск сделал шаг к примирению с Трампом, опубликовав пост в принадлежащей ему соцсети X. Он написал, что сожалеет «о некоторых своих постах о Президенте», которые он сделал на прошлой неделе и добавил, что «зашел слишком далеко».

Перепалка американского президента с основателем SpaceX и Tesla произошла 5 июня. До этого Маск назвал «отвратительной мерзостью» главный законопроект Трампа — «большой и прекрасный закон». А уже на следующей день они обменялись несколькими постами, причем каждый в своей соцсети — Маск в X, а Трамп в Truth Social. 

Так, Маск, в частности, заявил, что Трамп без него проиграл бы выборы, а также утверждал, что нынешний президент США фигурировал в деле известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации детей. На следующий день после конфликта состояние Маска сократилось на 34 миллиарда долларов. 

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