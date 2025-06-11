Губернатор Калифорнии призвал американцев противостоять Трампу

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом записал обращение, в котором раскритиковал президента США Дональда Трампа за введение войск в охваченный протестами Лос-Анджелес и за политические решения, принятые Белым домом после 20 января. Он назвал действия Трампа похожими на то, что «делали провалившиеся диктаторы в прошлом».

Ньюсом считает, что ввод войск Национальной гвардии, не согласованный с властями штата, повторится и в других регионах США. В настоящий момент, по его мнению, под угрозой находится «сама демократия», поскольку Трамп нарушает также принцип разделения властей. Политик призвал всех американцев начать противостоять решениям президента.

Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем Интернет и мемы 14 минут чтения

Он отметил, что самым важным институтом США являются граждане страны, и призвал их принять высокий уровень ответственности за будущее США. Ньюсом призвал людей, собирающихся выходить на протесты против действий Белого дома, делать это мирно. «Я знаю, что многие из вас испытывают глубокую тревогу, стресс и страх, но я хочу, чтобы вы знали, что вы являетесь противоядием от этого страха и тревоги», — сказал Ньюсом.

Публичное противостояние между Ньюсомом и Трампом началось после оглашения решения президента страны ввести в Калифорнию войска Нацгвардии для подавления протестов, вспыхнувших 6 июня против действий американской иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Жители Лос-Анджелеса, возмущенные рейдами сотрудников ICE, начали забрасывать их кусками бетона. Трамп ввел войска в штат без просьбы губернатора, что вызвало недовольство властей региона.

Почему власть терпит Z-блогеров Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит? Политика 7 минут чтения

Позже Ньюсом назвал президента диктатором и потребовал немедленно вывести Нацгвардию с территории штата. Он отметил, что прибывшие в Калифорнию две тысячи солдат сидят без воды, еды и приказов в государственных зданиях, а Трамп собирается отправить в район протестов еще две тысячи солдат. Помимо четырех тысяч солдат Нацгвардии, как сообщает The Washington Post, Белый дом также отправил в Калифорнию 700 морских пехотинцев. Операция может обойтись США в 134 миллиона долларов США.

После ареста 200 протестующих 10 июня власти Лос-Анджелеса ввели частичный комендантский час в городе и призвали Трампа отдать приказ о прекращении рейдов ICE. Демонстрации против действий ICE начались и в других городах страны — Нью-Йорке, Сан-Франциско, Остине, Атланте, Сиэтле, Чикаго и Портленде штата Орегон. Американские социологические службы фиксируют негативное отношение к решению Трампа об отправке войск в Калифорнию — его не одобрили около 45% опрошенных YouGov. При этом жители США негативно относятся и к самим протестам.