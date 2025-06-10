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Мир

Личные вещи принцессы Дианы уйдут с молотка

2 минуты чтения 18:23

Аукцион «Стиль принцессы Дианы и королевская коллекция» пройдет 26 июня в Калифорнии. Более ста лотов будут доступны онлайн и офлайн, сообщает Reuters со ссылкой на Julien’s Auctions.

По словам организатора, к покупке впервые будет доступна самая большая коллекция вещей принцессы Дианы — платья, шляпы, обувь, сумки и другие предметы ее гардероба. Среди самых заметных лотов, например, шелковое платье с ярким цветочным принтом от модного дома Bellville Sassoon. Оно было сшито для тура по Австралии, но принцесса Диана позже не раз надевала его, когда посещала детские больницы — по этой причине платье стали называть «платьем заботы» (caring dress). Этот лот предварительно оценен в 200–300 тысяч долларов, отмечает агентство. Другой лот, на который обращают внимание, это сумка Dior — та самая, которую принцессе Диане подарила в 1995 году бывшая первая леди Франции Бернадетт Ширак.

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Вырученные на аукционе средства Julien’s Auctions планирует направить в благотворительную организацию Muscular Dystrophy UK. Такое решение соучредитель аукционного дома Мартин Нолан объяснил тем, что сама принцесса Диана когда-то продала несколько десятков своих нарядов, чтобы собрать деньги для благотворительных фондов, которые занимались, например, помощью детям, пожилым людям и кампаниями против СПИДа.

В 2023 году вечернее платье, в котором принцесса Диана впервые появилась на публике во Флоренции в апреле 1985 года, ушло с молотка более чем за миллион долларов, что в 11 раз выше его стартовой цены. Аукцион тогда тоже проводил дом Julien’s Auctions.

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