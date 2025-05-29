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Мир

Личные вещи Дэвида Линча можно будет купить на аукционе

2 минуты чтения 19:47 29 мая

Аукционный дом Julien’s Auctions вместе с Turner Classic Movies (TCM) 18 июня выставят на продажу более 450 личных вещей режиссера Дэвида Линча, сообщает Variety. 

Среди лотов представлены: кастомная гитара Линча, именное режиссерское кресло с золотым тиснением, домашняя эспрессо-машина, занавес и ковер из «Черного вигвама», личная копия фильма «Голова-ластик» на пленке 35-мм, чучела оленьих рогов, оригинальная концепт-карта города Твин Пикса, нарисованная и подписанная режиссером. Аукцион будет проходить в калифорнийском городе Гардина, а также онлайн.

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Кэтрин Уильямсон,  представительница Julien’s Auctions, отмечает:  «Эти исторические и дорогие сердцу предметы отражают уникальное художественное видение Дэвида Линча, а также его увлечения и интересы: от режиссерского кресла и эспрессо-машины до его гитары, коллекции пластинок и предметов интерьера в стиле «Твин Пикс». Все они происходят непосредственно из дома визионера, чьи загадочные фильмы будоражили наши самые смелые сюрреалистические фантазии».

Дэвид Линч умер 16 января на 79-м году жизни. Он страдал эмфиземой легких, которую, по собственному признанию, заработал многолетним курением. Болезнь Линч переносил тяжело и почти не выходил из дома, но незадолго до смерти признавался в желании вернуться к работе и режиссировать фильмы удаленно.

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Julien’s Auctions и Turner Classic Movies ежегодно проводят аукцион Hollywood Legends, где продают уникальные предметы из мира кино, телевидения и поп-культуры. Так, в 2023 году они устраивали торги, посвященные 25-летию фильма «Большой Лебовски». С молотка ушли знаменитый халат и футболка Джеффа Бриджеса, сыгравшего «Чувака» за 169000 долларов, солнцезащитные очки Лебовски за 88900 долларов, оригинальные раскадровки фильма (463518 долларов) и другие предметы.

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