Трамп назвал США единственными победителями во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп во время круглого стола Invest America в Белом доме заявил журналистам, что считает Соединенные Штаты единственными победителями во Второй мировой войне. При этом он отметил, что Советский Союз «действительно помогал».

Трамп сказал, что лидеры стран, с которыми он общался, включая Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, говорили ему, что празднуют победу во Второй мировой войне. «Вау, разве это не удивительно, что мы единственные, кто не праздновал, но мы именно те, кто выиграл войну», — заявил президент США.

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«Россия действительно помогла», — отметил Трамп, утверждая, что СССР потерял во Второй мировой войне 51 миллион человек. Он обратил внимание, что Франция также празднует победу, несмотря на оккупацию страны фашистской Германией. «Как вы знаете, Гитлер выступил с речью на Эйфелевой башне, но когда я разговаривал с президентом Макроном, он сказал: “О, мы празднуем великую победу во Второй мировой войне”», — рассказал Трамп.

Ранее Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй Мировой войне, а 11 ноября — в Первой мировой. Он заявил, что США «сделали гораздо больше, чем любая другая страна» и победили в обеих мировых войнах. До этого американцы отмечали окончание Второй мировой войны 2 сентября, в годовщину безоговорочной капитуляции Японии.

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В третий день нового президентского срока Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что любит русский народ и признает «помощь» Советского Союза во Второй мировой войне. В той публикации он заявил, что потери России якобы составили «60 миллионов жизней».