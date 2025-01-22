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Политика

Трамп признался россиянам в любви

21:25 22.01.2025

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина срочно договориться о прекращении «нелепой войны» в Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции против всех российских товаров. Трамп заявил у себя в соцсети Truth Social, что с любовью относится к народу России и призвал остановить гибель людей.

Что Путин знает о войне
Что Путин знает о войне
От ответа на этот вопрос зависит судьба возможных мирных переговоров
Политика4 минуты чтения

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на то, что радикальные левые твердят “Россия, Россия, Россия” в своих обвинениях», — написал Дональд Трамп. Также он призвал никогда не забывать, что «Россия помогла нам выиграть во Второй мировой войне, потеряв почти 60 миллионов жизней». Неизвестно, имел ли в виду Трамп общие потери всего Советского Союза вместе с числом погибших гражданских лиц или гибель людей только в РСФСР.

Дональд Трамп заявил, что экономика России «терпит крах» из-за войны, и ситуация станет «только хуже». Трамп пригрозил Путину, что если он не договорится о прекращении огня «сейчас», то США придется ввести «высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран».

Главные союзники Украины
Главные союзники Украины
Это не США и не Германия, главные союзники — внутри России
Политика4 минуты чтения

Президент США предупредил, что прекратить войну в Украине можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Ранее источники, знакомые с планами Трампа, сообщали Bloomberg, что новый президент США планирует регулировать силу санкций против российского нефтяного экспорта в зависимости от договороспособности Владимира Путина.

По данным The Wall Street Journal, Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в течение 100 дней. Источник «Медузы», близкий к администрации президента, ранее выразил сомнения в том, что стороны придут к соглашению, так как Владимир Путин требует полного захвата четырех областей Украины.

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