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Мир

Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне

2 минуты чтения 08:37

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая и 11 ноября днями победы Соединенных Штатов во Второй и Первой мировых войнах соответственно и призвал американцев отмечать эти даты. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы во Второй мировой войне, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения этой победы. <…> Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!» — говорилось в сообщении.

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До сих пор в США в качестве даты окончания Второй мировой войны отмечалось 2 сентября. В этот день в 1945 году правительство Японии подписало акт о безоговорочной капитуляции. 

В свою очередь, большинство стран Европы отмечает в качестве дня победы над нацистской Германией 8 мая. В этот день в 1945 году в Берлине в 22:43 по местному времени завершилось подписание безоговорочной капитуляции Германии. В Москве из-за разницы во времени в этот момент уже наступило 9 мая, поэтому в СССР и затем в России праздник победы отмечается в этот день.

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Говоря об итогах Второй мировой войны, Владимир Путин не раз подчеркивал ключевую роль Советского союза в победе над нацистской Германией и освобождении стран Европы. В то же время некоторые западные историки утверждали, что СССР был «спасен» Соединенными Штатами с помощью закона о ленд-лизе, по которому, начиная с 1941 года, Вашингтон поставлял Москве промышленное оборудование, боеприпасы и военную технику.

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