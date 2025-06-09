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Мир

Североафриканская жара обрушится на Европу

2 минуты чтения 16:25

В течение этой недели страны Европы столкнутся с теплой и влажной погодой из-за перемещения потока горячего воздуха из Северной Африки, его приход уже начали ощущать жители Испании. Об этом сообщает Bloomberg.

В некоторых частях этой страны температура уже поднялась до 40 градусов, в ближайшие дни синоптики ожидают 35-градусной жары в Париже, а в Лондоне воздух прогреется до 27 градусов. При этом британские синоптики ожидают также мощных гроз на территории материковой Европы.

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Журналисты отмечают, что такая погода не соответствует обычному сезону в Европе. Ожидается также, что жара вызовет повышенный спрос на электроэнергию, необходимую для охлаждения. Высокие температуры придут в северо-западную Европу на смену периоду влажности и штормов, который вызывал прохладную погоду, которая также не соответствовала обычному сезону.

Ранее стало известно об исследовании ученых, которое показало, что из-за глобального потепления ежегодная избыточная смертность в странах Европы вырастет на 50%. Всего до конца текущего века от экстремальных температур на континенте могут погибнуть более 34 миллионов человек.

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Большинству из умирающих от жары будет больше 85 лет — пожилые люди находятся в зоне риска из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Высокие температуры также влияют на выкидыши и ментальное здоровье.

Наибольший рост избыточных смертей ученые ждут на территории южных стран: Испании, Италии, Греции и частично Франции. Еще одна зона риска находится в Центральной Европе и захватывает территории Швейцарии, Австрии, Германии и Польши. В странах Северной Европы потепление приведет к обратному эффекту — здесь из-за повышения температуры снизится избыточная смертность из-за морозов.

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